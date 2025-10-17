Ressoar Solidário 2025 e RECORD Goiás promovem ação de respeito à natureza em Goiânia Evento acontece simultaneamente em diversos estados pela melhoria da qualidade de vida nas cidades

Parte da equipe de voluntários

No próximo sábado, 18 de outubro, o Instituto Ressoar, em parceria com a RECORD Goiás e a Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA), realiza uma grande ação de plantio de árvores no Parque Leolídio di Ramos Caiado, no Setor Goiânia II, a partir das 9h.

Mais que um evento, o Ressoar Solidário 2025 é um movimento de transformação. A iniciativa reúne colaboradores da RECORD Goiás e moradores da comunidade local em uma corrente de voluntariado que valoriza a educação ambiental, a cultura da sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente.

Neste ano, a ação ganha ainda mais força ao unir esforços pela compensação das emissões de CO₂, pela proteção ambiental e pela melhoria da qualidade de vida nas cidades.

De forma simultânea, a ação também será realizada em outros estados, como São Paulo, Pará e Rio Grande do Sul, ampliando o impacto positivo e mostrando que plantar árvores é muito mais do que embelezar a cidade, é cuidar da saúde do planeta, promover justiça ambiental e deixar um legado de esperança para as próximas gerações.

Cada muda plantada por essa corrente do bem, representa um gesto de amor à natureza e o compromisso de quem acredita que um futuro melhor começa agora.