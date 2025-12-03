RECORD Goiás é destaque em prêmios de jornalismo Como tem acontecido nos últimos anos, a emissora reafirmou a força de seu jornalismo e o comprometimento de seus profissionais em abordar temas de interesse do telespectador

Divulgação RECORD Goiás

Todos os finais de ano, instituições públicas e privadas em Goiás realizam premiações de jornalismo em diversas categorias. A RECORD GOIÁS já é reconhecida por conquistar a maioria desses prêmios, sempre com materiais relevantes, sensíveis e bem produzidos. Em 2025, essa tradição se repete e com excelentes resultados.

Destaque no 19º Prêmio Fieg de Comunicação - Na última semana de novembro, a emissora foi a grande vencedora do 19º Prêmio Fieg de Comunicação, conquistando dois prêmios.

‌



A reportagem “Qualifica Empregos”, da repórter Kamylla Rodrigues, garantiu o 3º lugar na categoria Telejornalismo. O material aborda a falta de mão-de-obra qualificada na indústria e as soluções oferecidas pelo Sistema Fieg. A produção é de Wanda Oliveira, com edição de texto de Nívia Ramos, imagens de Sidney Almeida e edição de imagens de Cleberson Ferreira e Hugo Arantes.

Divulgação RECORD Goiás

O Grande Prêmio, criado em comemoração aos 75 anos da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, foi conquistado pela reportagem “Educação Transforma Vidas”, da repórter Patrícia Piassa. A produção também é de Wanda Oliveira, com edição de texto de Patrícia Triers, imagens de André Almeida e Carlos Martins, e edição de imagens de Leonardo Caetano.

‌



Divulgação RECORD Goiás

Reconhecimento no IV Prêmio Goiás Cooperativo de Jornalismo- No dia 2 de dezembro, a equipe voltou a ser destaque, conquistando duas categorias no IV Prêmio Goiás Cooperativo de Jornalismo, promovido pelo Sistema OCB Goiás.A emissora concorreu nas categorias Geral e Saúde. Na categoria Telejornalismo – Saúde, a repórter e apresentadora Nahyara Moura ficou em 1º lugar com a reportagem “Muito Além dos Consultórios: Cooperativismo Faz a Saúde Chegar Mais Longe”, com imagens de Wilton Santiago, produção de Wanda Oliveira, edição de texto de Evandro Ribeiro e edição de imagens de Kleberson Moreira.

Divulgação RECORD Goiás

Já o repórter Leonardo Gonçalves conquistou o 1º lugar na categoria Telejornalismo Geral, com reportagem sobre a produção de látex em Goiás. O trabalho contou com imagens de Adiel Fábio, produção de Luciana Maciel e Hely Júnior, edição de texto de Fernando Couto e edição de imagens de Leonardo Caitano.

A RECORD GOIÁS celebra mais um ano de excelência e resultados que refletem o talento e a dedicação de sua equipe. Que venham ainda mais prêmios!