RECORD Goiás marca presença com estande exclusivo na Pecuária 2025 Estande da RECORD Goiás atrai visitantes da Pecuária 2025 e design chama a atenção Record Goiás|Do R7 21/05/2025 - 15h18 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h18 )

Divulgação RECORD Goiás

A RECORD Goiás está onde o povo está e claro que não podia faltar na Pecuária 2025, o maior evento agropecuário do estado e um dos mais importantes do Brasil!

Divulgação RECORD Goiás

Com um estande exclusivo e inovador, a emissora oferece uma experiência única para clientes, convidados e visitantes da Exposição. Quem passa por lá pode conhecer de perto a programação da emissora, interagir com o espaço, fazer fotos, bater papo com a equipe e sentir a energia de quem vive a comunicação de verdade!

Divulgação RECORD Goiás

É a RECORD Goiás fortalecendo laços com o público e com o agro, em um ambiente onde tradição e modernidade caminham lado a lado.