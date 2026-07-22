Diretor da RECORD GOIÁS recebe a maior honraria do Estado Homenagem foi concedida durante as comemorações pelos 299 anos da Cidade de Goiás e reconhece personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do Estado

Divulgação RECORD Goiás

A Cidade de Goiás viveu em 21/07, uma noite de celebração à história, à cultura e ao reconhecimento de personalidades que ajudam a construir o desenvolvimento do Estado. Como parte da programação oficial dos 299 anos da antiga capital goiana, foi realizada a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Anhanguera, a mais alta honraria concedida pelo Governo de Goiás.

Divulgação RECORD Goiás

Entre os homenageados desta edição esteve o diretor executivo da RECORD GOIÀS, Cícero Rocha, agraciado em reconhecimento à sua contribuição para a comunicação e para o fortalecimento da informação no Estado.

‌



Criada em 1975, a Ordem do Mérito Anhanguera é destinada a personalidades, instituições e corporações militares que tenham prestado relevantes serviços ao Estado de Goiás, distinguindo cidadãos cuja atuação contribui para o desenvolvimento econômico, social, cultural e institucional da sociedade goiana.

A cerimônia integra a tradicional transferência simbólica da sede do Governo Estadual para a Cidade de Goiás, realizada anualmente durante as comemorações do aniversário do município, no mês de maio.

‌



Além da entrega das honrarias, a programação comemorativa destacou a vocação da Cidade de Goiás como referência histórica, cultural e turística. Tombado como Patrimônio Mundial pela UNESCO, o município reúne um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos coloniais do país e mantém vivas manifestações religiosas, artísticas e culturais que atravessam gerações.

A edição de 2026 também representa um momento simbólico de preparação para um marco histórico: as comemorações dos 300 anos da Cidade de Goiás, que serão celebradas em 2027. A expectativa é que o tricentenário amplie a programação cultural, fortaleça o turismo, atraia novos investimentos e projete ainda mais o município no cenário nacional.

Ao homenagear lideranças de diferentes áreas, a Ordem do Mérito Anhanguera reafirma o compromisso do Estado em reconhecer aqueles que contribuem para o desenvolvimento de Goiás. Para a RECORD GOIÁS, a homenagem concedida ao diretor executivo Cícero Rocha representa também o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela emissora na valorização da informação, da cidadania e da identidade dos goianos.