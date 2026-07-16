Arena RECORD no Araguaia: nossa praia é aqui Com parcerias consolidadas e resultados expressivos, a RECORD GOIÁS já confirma: em 2027 tem mais

Divulgação RECORD Goiás

O RECORD no Araguaia promove a edição de 2026 como um dos maiores projetos de entretenimento, jornalismo e relacionamento da RECORD GOIÁS.

Ao longo da temporada, a emissora transforma as margens do Rio Araguaia, em Aruanã, em um grande palco de informação, lazer e experiências, fortalecendo a conexão com o público e ampliando a visibilidade de seus parceiros.

‌



Durante os meses de cobertura, a RECORD GOIÁS percorre mais de 300 quilômetros levando ao telespectador uma programação diferenciada, produzida diretamente do principal destino turístico do estado nesta época do ano.

Com uma estrutura completa de transmissão, tecnologia de ponta e equipes mobilizadas diariamente, o RECORD no Araguaia consolidou-se como um dos maiores cases de ativação de marca da emissora.

‌



São várias entradas ao vivo e reportagens especiais produzidas por profissionais da emissora mostrando as principais histórias da temporada, o movimento nas praias, a economia local, a preservação ambiental e o turismo.

Divulgação RECORD Goiás

Os programas Cidade Alerta Goiás e Balanço Geral Goiás ganharam edições especiais diretamente da Arena RECORD, aproximando ainda mais o jornalismo do público e proporcionando uma cobertura dinâmica, leve e conectada com quem escolheu Aruanã como destino nas férias.Durante o dia, as equipes acompanham a movimentação nas praias, os turistas e os personagens que fazem do Araguaia um dos principais cartões-postais de Goiás. À noite, o espaço Arena torna-se um ponto de encontro para moradores e visitantes, reunindo shows, ações promocionais, distribuição de brindes, interatividade e momentos de lazer para toda a família.

‌



Mais do que acompanhar a temporada do Araguaia, o RECORD no Araguaia reafirma o compromisso da RECORD GOIÁS em estar onde o público está, promovendo informação, entretenimento e experiências que fortalecem o vínculo entre a emissora, os telespectadores e seus parceiros.

Divulgação RECORD Goiás

E como gostamos de boas notícias, uma já está confirmada: em 2027, RECORD no Araguaia volta ainda maior, mais moderno, mais interativo e preparado para proporcionar novas experiências aos turistas, aos goianos e às marcas que acreditam na força do projeto.