RECORD Goiás celebra resultados do Record no Araguaia 2026 Evento reuniu parceiros para compartilhar os números e as conquistas de uma temporada que levou entretenimento, informação e experiências de marca a milhões de telespectadores

Divulgação RECORD Goiás LeoMacario_(62)991282112

O sucesso de um grande evento também se mede pelo impacto que ele deixa. E foi para celebrar os resultados de uma temporada histórica que a RECORD Goiás reuniu parceiros na noite de terça-feira (18/08), na sede da emissora, em um encontro especial sobre o Record no Araguaia 2026.

Durante mais de dois meses de cobertura, a RECORD Goiás esteve presente em Aruanã, levando para milhões de telespectadores a festa na praia dos goianos e transformando a presença das marcas em experiências. Com a Arena RECORD, o projeto aproximou público, parceiros e emissora, fortalecendo uma presença que já se tornou marca registrada da RECORD no Araguaia.

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Os números traduzem a dimensão desse trabalho: 2,8 milhões de telespectadores acompanharam a temporada 2026 do Record no Araguaia.

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Para os profissionais da casa, foi um ano de superação e de novos desafios em um dos maiores projetos da emissora. Para a direção da RECORD Goiás, o crescimento do evento reforça o compromisso de inovar e ampliar ainda mais o impacto das próximas edições.

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E a próxima temporada já começa a ganhar forma. Uma das novidades anunciadas é o Conexão Preservar: da preservação às telas, que terá uma nova frente dedicada à sustentabilidade: um concurso de curtas-metragens que vai transformar ideias em histórias, premiar os melhores trabalhos e dar visibilidade a iniciativas que ajudam a construir um futuro mais sustentável.

O encontro com os parceiros encerra uma temporada de resultados e abre caminho para novos projetos. Porque, quando as marcas caminham com a RECORD, o impacto vai além da tela.

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Até 2027!