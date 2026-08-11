182ª edição do Balanço Geral nos Bairros reúne milhares de pessoas no Conjunto Vera Cruz 2 O evento foi mais uma demonstração da força do projeto, do engajamento dos parceiros e da participação ativa da comunidade

Divulgação RECORD Goiás

A manhã do último sábado (1º) foi marcada por cidadania, entretenimento e prestação de serviços durante a 182ª edição do Balanço Geral nos Bairros, realizada na Praça da Feira do Conjunto Vera Cruz 2, na região oeste de Goiânia. O projeto, promovido pela Record Goiás, mais uma vez levou uma grande estrutura à comunidade, reunindo milhares de moradores em um evento voltado ao atendimento da população e ao fortalecimento dos laços com o público.

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Durante toda a programação, os participantes tiveram acesso a diversos serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, beleza e orientação, além de atividades recreativas para as crianças, apresentações culturais, distribuição de brindes e sorteios de prêmios, entre eles uma moto zero KM. O evento também contou com atrações musicais e a participação dos apresentadores da emissora, que interagiram com o público durante toda a manhã.

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O ponto alto da programação foi a transmissão ao vivo do Balanço Geral Goiás, diretamente do bairro, reforçando o compromisso da Record Goiás em estar próxima das comunidades, dando visibilidade às demandas da população e promovendo ações que fazem a diferença na vida dos moradores.

Ao chegar à sua 182ª edição, o Balanço Geral nos Bairros consolida-se como um dos maiores projetos de responsabilidade social e aproximação com a comunidade em Goiás, levando cidadania, serviços essenciais, informação e entretenimento para diferentes regiões do estado.

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A edição realizada no Conjunto Vera Cruz 2 foi mais uma demonstração da força do projeto, do engajamento dos parceiros e da participação ativa da população, reafirmando o sucesso de uma iniciativa que há anos transforma manhãs de sábado em momentos de integração, solidariedade e celebração.