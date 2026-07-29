RECORD GOIÁS encerra temporada no rio Araguaia com sucesso Projeto consolidou a emissora como referência na cobertura do principal destino turístico goiano durante o mês de julho

Divulgação RECORD Goiás

Depois de semanas de programação especial, transmissões ao vivo e intensa interação com moradores e turistas, a RECORD GOIÁS encerrou, no último domingo (26), mais uma edição da temporada no Rio Araguaia. Várias autoridades, entre elas o governador Daniel Vilela, marcaram presença no espaço da emissora.

A Arena RECORD, instalada às margens do rio em Aruanã, tornou-se novamente um dos principais pontos de encontro do público durante as férias, reunindo informação, entretenimento e experiências para toda a família.

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Divulgação RECORD Goiás

O sucesso da temporada é resultado de um trabalho que começou muito antes da abertura oficial da Arena. Foram meses de planejamento, definição de estratégias, desenvolvimento de ações e integração entre diferentes equipes da emissora para entregar um projeto capaz de aproximar ainda mais a RECORD GOIÁS do telespectador.

Durante toda a temporada, a emissora levou ao ar uma cobertura diferenciada, mostrando muito mais do que as belezas naturais do Araguaia. As equipes estiveram presentes nas praias, acampamentos, pousadas, embarcações e pelas ruas de Aruanã, registrando histórias, personagens, curiosidades e os acontecimentos que movimentaram o maior destino turístico de Goiás nesta época do ano.

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Com estrutura completa de transmissão, tecnologia de última geração e equipes mobilizadas diariamente, a RECORD GOIÁS percorreu mais de 300 quilômetros de cobertura jornalística, produzindo conteúdo ao vivo diretamente do coração do Araguaia.

Os telespectadores acompanharam edições especiais do Cidade Alerta Goiás e do Balanço Geral Goiás, exibidas diretamente da Arena RECORD. A iniciativa levou o jornalismo para mais perto do público, proporcionando uma cobertura leve, dinâmica e conectada com quem viveu a temporada de férias às margens do rio.

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Divulgação RECORD Goiás

Além da programação jornalística, a Arena RECORD transformou-se em um espaço de convivência e entretenimento. O local recebeu milhares de visitantes ao longo da temporada, com atrações musicais, ações promocionais, distribuição de brindes, participação dos patrocinadores e diversas atividades voltadas para todas as idades, fortalecendo o relacionamento entre a emissora, seus parceiros e a comunidade.

Mais do que acompanhar a temporada de praia, a RECORD GOIÁS ajudou a contar a história do Araguaia em tempo real. A ampla cobertura valorizou o turismo regional, deu visibilidade aos empreendedores locais, incentivou o comércio e reforçou a importância econômica de Aruanã e de toda a região durante o período de férias.

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Ao encerrar mais uma edição do projeto, a RECORD GOIÁS celebra os resultados alcançados e reafirma seu compromisso de levar informação de qualidade, entretenimento e grandes experiências ao público. Uma temporada marcada pela inovação, pela forte presença da emissora junto aos goianos e pela certeza de que o Rio Araguaia continuará sendo palco de grandes histórias nos próximos anos.