Daniel Vilela é recebido por Cícero Rocha na RECORD Goiás e participa do Balanço Geral Goiás Governador eleito de Goiás visitou a sede da emissora, em Goiânia, e participou ao vivo do Balanço Geral Goiás

Divulgação RECORD Goiás

O governador eleito de Goiás, Daniel Vilela, esteve nesta segunda-feira,05/09], na sede da RECORD Goiás, em Goiânia. Ele foi recebido pelo diretor executivo da emissora, Cícero Rocha, em uma visita institucional que também contou com a presença de integrantes da equipe da Record Goiás.

Durante a passagem pela emissora, Daniel Vilela conheceu a estrutura da RECORD Goiás, cumprimentou profissionais e acompanhou de perto o trabalho desenvolvido pelas equipes de jornalismo.

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Divulgação RECORD Goiás

O governador eleito também participou ao vivo do Balanço Geral Goiás, onde conversou sobre o resultado das eleições, as expectativas para a próxima gestão e os desafios que terá pela frente no comando do Estado.

A visita reforça a importância do diálogo da RECORD Goiás com os representantes do poder público e com as principais lideranças de Goiás, mantendo a emissora próxima dos acontecimentos e dos temas que impactam diretamente a vida dos goianos.