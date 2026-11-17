Campeonato Goiano de futebol 2027 é na tela da RECORD Goiás Emissora renova o compromisso com o futebol estadual e levará ao público todos os jogos da competição, com transmissão de alta qualidade.

Divulgação RECORD Goiás

A emoção do futebol goiano já tem casa certa! A RECORD Goiás será, mais uma vez, a emissora oficial das transmissões do Campeonato Goiano de Futebol em 2027. A confirmação foi destacada durante o congresso técnico da competição, realizado no dia 12/11, com a participação de representantes da emissora e da Federação Goiana de Futebol (FGF).

O diretor executivo da RECORD Goiás, Cícero Rocha, participou da composição da mesa diretora do evento, que contou também com a presença do CEO da FGF, André Pitta. A emissora foi representada ainda pelo diretor comercial, Dário Valentino, e pelo diretor de Jornalismo, Leonardo Habib.

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Em 2027, todos os jogos do Campeonato Goiano serão transmitidos pela RECORD Goiás, garantindo ao torcedor a oportunidade de acompanhar de perto cada lance, com uma cobertura de qualidade, à altura da paixão do povo goiano pelo futebol.

A iniciativa reforça a presença da emissora no esporte estadual e seu compromisso com a valorização do futebol goiano e de suas equipes.