Bora de Bike reúne cerca de 5 mil participantes em manhã animada em Goiânia 46ª edição do maior passeio ciclístico de Goiás movimentou a capital com esporte, lazer e solidariedade

Divulgação RECORD Goiás

O domingo (15/11) foi de muita energia, diversão e solidariedade em Goiânia. O pátio da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO) foi o ponto de partida e de chegada da 46ª edição do Bora de Bike, projeto da Record Goiás que reuniu cerca de 5 mil participantes em mais um grande encontro de amantes do ciclismo.

Criado em 2012, o Bora de Bike já percorreu diversos municípios goianos e se consolidou como o maior passeio ciclístico do estado. A cada edição, atrai ciclistas profissionais, amadores e pessoas de todas as idades, que encontram no pedal uma oportunidade de praticar atividade física, cuidar da saúde e compartilhar momentos de lazer.

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Nesta edição, o evento também foi marcado por um importante gesto de solidariedade. Os participantes foram convidados a doar um quilo de alimento não perecível, destinado à campanha Natal Para Todos, outra iniciativa de responsabilidade social da Record Goiás.

Com um percurso de aproximadamente 10 quilômetros, o passeio transcorreu em clima de festa e contou com toda a estrutura necessária para garantir a segurança dos participantes. Trios elétricos, animados por apresentadores da Record Goiás, deram o ritmo à pedalada e incentivaram os ciclistas durante todo o trajeto. Os pontos de hidratação distribuídos pelo percurso também contribuíram para o conforto dos participantes.

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Na chegada, novamente no pátio da ALEGO, a programação reservou um dos momentos mais aguardados: o sorteio de seis bicicletas novinhas entre os inscritos.

Mais uma vez, o Bora de Bike cumpriu seu propósito de promover saúde, qualidade de vida, integração e solidariedade, reunindo milhares de goianos em uma experiência que vai muito além do esporte.

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E o convite continua: prepare a bicicleta, porque em breve tem mais Bora de Bike!