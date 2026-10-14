20ª edição do Pedala reúne mais de 1.500 pessoas na Lagoa do Taquaral em uma manhã de solidariedade e diversão Evento do Grupo Thathi celebrou o Dia das Crianças com passeio ciclístico, arrecadação de alimentos e muitas atrações para toda a família

Divulgação TH+

A 20ª edição do Pedala Campinas, pedal solidário do Grupo Thathi, movimentou a Lagoa do Taquaral na segunda-feira, 12 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças. O evento reuniu mais de 1.500 pessoas na arena, em uma manhã cheia de energia, solidariedade e diversão para toda a família. A iniciativa também incentivou a arrecadação de alimentos destinados ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Campinas.

A TH+ marcou presença com um espaço instagramável inspirado em seu estúdio, onde o público aproveitou para tirar fotos, fazer selfies e registrar a participação no evento.

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Divulgação TH+

A programação contou com tendas dos patrocinadores, que ofereceram brindes, roletas de prêmios, pipoca e algodão doce, garantindo momentos de diversão para crianças e adultos. O público também teve acesso a uma tenda de oficina de bicicletas, disponibilizada por um parceiro, com serviços voltados aos ciclistas e suas bikes.

Para completar a manhã, foram realizados sorteios de vale-compras, vale-pizza, bolsa térmica e uma bicicleta, ampliando as atrações e a participação do público.

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Mais do que um passeio, o Pedala! foi um momento de união entre esporte, solidariedade e família — uma celebração que marcou o Dia das Crianças com boas ações e muita diversão.