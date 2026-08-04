Vem aí a 4ª edição do PET DAY em Campinas Evento gratuito acontece no dia 23 de agosto, na Praça Arautos da Paz, com atrações para toda a família, feira de adoção e arrecadação de ração

Divulgação TH+ Campinas

Quem ama os animais já pode reservar a data: no dia 23 de agosto, a partir das 8h30, a Praça Arautos da Paz, em Campinas, recebe a 4ª edição do PET DAY.

Realizado pelo Grupo Thathi, em parceria com a Associação Amigos dos Animais de Campinas, o evento promete uma manhã de diversão, solidariedade e muito carinho pelos pets. A programação é gratuita e preparada para reunir toda a família.

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Entre as atrações estão apresentações de agility, pocket show infantil com personagens queridos pelas crianças e a emocionante tenda Cães Leitores, onde o público infantil poderá ler histórias para cães especialmente treinados.

Um dos momentos mais aguardados será a Feira de Adoção, que reunirá cães e gatos à espera de uma nova família. Uma oportunidade para conhecer os animais e, quem sabe, voltar para casa com um novo amigo.

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O público também está convidado a levar 1 quilo de ração para cães ou gatos. As doações serão destinadas aos animais acolhidos pela ONG e também darão direito à participação nos sorteios realizados durante o evento.

Reúna a família, leve seu pet e participe dessa manhã especial de diversão e solidariedade.

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PET DAY 2026Data: 23 de agosto

Horário: a partir das 8h30

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Local: Praça Arautos da Paz, em Campinas

Entrada gratuitaDoação sugerida: 1 kg de ração para cães ou gatos.