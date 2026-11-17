TH+ Em Movimento reúne mais de 4 mil pessoas no Ouro Verde Evento do Grupo Thathi ofereceu serviços gratuitos, atrações para toda a família e transmissão ao vivo

Divulgação TH+

Uma manhã ensolarada, com serviços, entretenimento e diversão, reuniu mais de 4 mil pessoas no bairro Ouro Verde, em Campinas, no último sábado (14), durante o TH+ Em Movimento, evento promovido pelo Grupo Thathi. A programação contou com transmissão ao vivo pela TH+ Record e pela Rádio Central.

Durante o evento, o público teve acesso a corte de cabelo, tranças femininas, assessoria jurídica, orientação sobre cuidados com os pets e oportunidades de emprego. Apresentadores do Grupo Thathi também estiveram no local, onde os visitantes puderam conversar com eles e registrar o encontro em fotos.

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A solidariedade também marcou a manhã. Quem levou alimentos para doação participou do sorteio de uma smart TV de 32 polegadas. Ao todo, foram arrecadadas aproximadamente meia tonelada de alimentos, entregues ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Campinas.

Com serviços gratuitos, atrações e participação da comunidade, o TH+ Em Movimento levou ao Ouro Verde uma manhã de convivência e prestação de serviços."