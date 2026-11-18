2º Pedala Unimed Jundiaí convida a população para manhã de esporte e solidariedade! Um evento para toda família com arrecadação de alimentos e sorteio de prêmios

Divulgação TH+

Jundiaí se prepara para mais uma edição do Pedala Unimed Jundiaí, o pedal solidário da TH+ Record e da Novabrasil. O evento será no dia 29 de novembro, com largada às 9h, na Avenida União dos Ferroviários, na altura do número 3.215.

Para participar, basta levar 1 quilo de alimento para doação. Quem fizer a doação poderá retirar a camiseta e a bag oficial do evento. A entrega dos itens está sujeita à disponibilidade.

‌



Além de pedalar, quem fizer a doação ainda concorre a vários prêmios, serão : 04 bikes, 02 smartwatches, 04 capacetes, 01 cesta de chocolates e uma assessoria esportiva!

Chame a família, convide os amigos e venha pedalar com a gente. Esperamos você no 2º Pedala Unimed Jundiaí, o pedal solidário da TH+ Record e da Novabrasil!

Anote aí: 2o Pedala Unimed Jundiaí , será dia 29 de novembro, largada às 9h, na Avenida União dos Ferroviários, na altura do número 3.215.