TH+ Em Movimento está de volta ao Ouro Verde com serviços e diversão!
Evento do Grupo Thathi será realizado em 14 de novembro, com transmissão ao vivo pela TH+ Record e pela Rádio Central, atrações para toda a família e sorteios
O TH+ Em Movimento está de volta ao bairro Ouro Verde, em Campinas. No sábado, 14 de novembro, a partir das 9h, o público poderá aproveitar uma programação com prestação de serviço, diversão e atrações especiais para toda a família.
Os apresentadores do Grupo Thathi estarão no evento para conversar com o público e tirar fotos. A programação também será transmitida ao vivo pela TH+ Record e pela Rádio Central.
Quem levar 1 kg de alimento para doação poderá participar dos sorteios. O evento acontece na Avenida Suaçuna, próximo à Escola Estadual Professor Nilton Pimenta Neves, no bairro Ouro Verde.
ServiçoTH+ Em Movimento
Data: 14 de novembro, sábado
Horário: a partir das 9h
Local: Avenida Suaçuna, próximo à Escola Estadual Professor Nilton Pimenta Neves, bairro Ouro Verde, Campinas
Para participar dos sorteios: leve 1 kg de alimento para doação