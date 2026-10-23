TH+ Em Movimento está de volta ao Ouro Verde com serviços e diversão! Evento do Grupo Thathi será realizado em 14 de novembro, com transmissão ao vivo pela TH+ Record e pela Rádio Central, atrações para toda a família e sorteios

Divulgação TH+

O TH+ Em Movimento está de volta ao bairro Ouro Verde, em Campinas. No sábado, 14 de novembro, a partir das 9h, o público poderá aproveitar uma programação com prestação de serviço, diversão e atrações especiais para toda a família.

Os apresentadores do Grupo Thathi estarão no evento para conversar com o público e tirar fotos. A programação também será transmitida ao vivo pela TH+ Record e pela Rádio Central.

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Quem levar 1 kg de alimento para doação poderá participar dos sorteios. O evento acontece na Avenida Suaçuna, próximo à Escola Estadual Professor Nilton Pimenta Neves, no bairro Ouro Verde.

ServiçoTH+ Em Movimento

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Data: 14 de novembro, sábado

Horário: a partir das 9h

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Local: Avenida Suaçuna, próximo à Escola Estadual Professor Nilton Pimenta Neves, bairro Ouro Verde, Campinas

Para participar dos sorteios: leve 1 kg de alimento para doação