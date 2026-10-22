Preview 2027 apresenta novidades do Grupo Thathi e celebra seis anos em Campinas Realizado no Teatro Oficina do Estudante, evento marcou o início do planejamento para 2027 e convidou o mercado publicitário a conhecer novas oportunidades de comunicação na região

Divulgação TH+

O Grupo Thathi realizou, na terça-feira, 21 de outubro, o evento Preview 2027. O evento apresentou ao mercado publicitário regional novos projetos, programas e oportunidades comerciais, além de celebrar os seis anos de atuação do Grupo em Campinas.

A abertura foi conduzida pelos apresentadores Jair Duprá e Fernanda Cômora. Na sequência, o diretor-geral do Grupo Thathi em Campinas e região, Maikon Leandro Bruno, apresentou as novidades previstas para 2027 e destacou a relevância da integração entre os meios on e off, a força do conteúdo regional e o papel das parcerias com os anunciantes.

‌



O encontro também marcou o pontapé inicial do planejamento de comunicação para o próximo ano. A proposta foi provocar o mercado a olhar para os veículos do Grupo Thathi como parte das estratégias das marcas, valorizando a conexão com o público e a presença regional.

Com o Preview 2027, o Grupo Thathi reforça seu compromisso com a produção de conteúdo próximo da população e com a construção de projetos que aproximem marcas, veículos e audiência. A celebração dos seis anos em Campinas também marcou a trajetória do Grupo na região e abriu caminho para novos projetos e parcerias.

‌



Confira aqui o vídeo do evento.