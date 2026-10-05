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PEDALA 2026: confira o passo a passo para participar do Pedal Solidário do Grupo Thathi

Evento será realizado no dia 12 de outubro, na Lagoa do Taquaral, em Campinas; as camisetas são limitadas

TH+|Do R7

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Divulgação TH+

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Grupo Thathi promove, no dia 12 de outubro, mais uma edição do PEDALA, uma iniciativa que une solidariedade e um lindo passeio ciclístico!

O Pedal Solidário acontecerá no Portão 7 da Lagoa do Taquaral, em Campinas. As inscrições serão abertas às 7h30, no próprio local.


Como as vagas e as camisetas são limitadas, a orientação é chegar cedo.

Veja como participar do PEDALA 2026

Para fazer a inscrição, receber a camiseta — enquanto durarem os estoques — e concorrer aos sorteios, o participante deverá seguir estas etapas:


1. Levar 1 kg de alimento

Cada participante deverá contribuir com 1 kg de alimento, que será destinado ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Campinas.


2. Preencher o formulário digital

No local, será necessário preencher um formulário com as seguintes informações:


  • Nome completo;
  • Número de telefone;
  • Cidade onde mora.

Uma equipe estará disponível para auxiliar quem tiver dificuldade no preenchimento digital.

3. Retirar a camiseta

Após a entrega do alimento e a realização do cadastro, o participante poderá receber a camiseta oficial do PEDALA 2026. A entrega será feita de acordo com a disponibilidade, pois a quantidade é limitada.

4. Participar dos sorteios

O cadastro também dará direito à participação nos sorteios realizados durante o evento. Caso seja contemplada, a pessoa deverá apresentar um documento oficial com foto, como RG ou CNH, para comprovar os dados informados no formulário.

Chegue cedo e participe

As inscrições começam às 7h30, no Portão 7 da Lagoa do Taquaral. As camisetas são limitadas.

Prepare a bicicleta, reúna a família e os amigos, leve seu alimento e participe dessa corrente de solidariedade!

PEDALA 2026 — Pedal Solidário do Grupo Thathi

Data: 12 de outubro de 2027

Local: Portão 7 da Lagoa do Taquaral, em Campinas

Início das inscrições: 7h30

Largada: 09h00

Para participar: levar 1 kg de alimento e preencher o formulário digital

Importante: camisetas limitadas

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