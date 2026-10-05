PEDALA 2026: confira o passo a passo para participar do Pedal Solidário do Grupo Thathi
Evento será realizado no dia 12 de outubro, na Lagoa do Taquaral, em Campinas; as camisetas são limitadas
Em comemoração ao Dia das Crianças, o Grupo Thathi promove, no dia 12 de outubro, mais uma edição do PEDALA, uma iniciativa que une solidariedade e um lindo passeio ciclístico!
O Pedal Solidário acontecerá no Portão 7 da Lagoa do Taquaral, em Campinas. As inscrições serão abertas às 7h30, no próprio local.
Como as vagas e as camisetas são limitadas, a orientação é chegar cedo.
Veja como participar do PEDALA 2026
Para fazer a inscrição, receber a camiseta — enquanto durarem os estoques — e concorrer aos sorteios, o participante deverá seguir estas etapas:
1. Levar 1 kg de alimento
Cada participante deverá contribuir com 1 kg de alimento, que será destinado ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Campinas.
2. Preencher o formulário digital
No local, será necessário preencher um formulário com as seguintes informações:
- Nome completo;
- Número de telefone;
- Cidade onde mora.
Uma equipe estará disponível para auxiliar quem tiver dificuldade no preenchimento digital.
3. Retirar a camiseta
Após a entrega do alimento e a realização do cadastro, o participante poderá receber a camiseta oficial do PEDALA 2026. A entrega será feita de acordo com a disponibilidade, pois a quantidade é limitada.
4. Participar dos sorteios
O cadastro também dará direito à participação nos sorteios realizados durante o evento. Caso seja contemplada, a pessoa deverá apresentar um documento oficial com foto, como RG ou CNH, para comprovar os dados informados no formulário.
Chegue cedo e participe
As inscrições começam às 7h30, no Portão 7 da Lagoa do Taquaral. As camisetas são limitadas.
Prepare a bicicleta, reúna a família e os amigos, leve seu alimento e participe dessa corrente de solidariedade!
PEDALA 2026 — Pedal Solidário do Grupo Thathi
Data: 12 de outubro de 2027
Local: Portão 7 da Lagoa do Taquaral, em Campinas
Início das inscrições: 7h30
Largada: 09h00
Para participar: levar 1 kg de alimento e preencher o formulário digital
Importante: camisetas limitadas