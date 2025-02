Camarote da Rede Vitória se consolida como espaço exclusivo de networking e conexões no Carnaval capixaba Com conceito “Vem ser feliz na avenida”, Camarote da Rede Vitória no Sambão do Povo foi palco para relacionamento, ativações e muita diversão. TV Vitória|Do R7 27/02/2025 - 11h48 (Atualizado em 27/02/2025 - 11h48 ) twitter

Divulgação TV Vitória

A Rede Vitória marcou presença no Carnaval capixaba, durante os dias 21 e 22 de fevereiro, com seu tradicional, prestigiado e exclusivo Camarote da Rede. O espaço foi preparado para receber clientes e parceiros com serviços de open bar e open food. Quem curtiu a folia no espaço, que tem visão privilegiada para a avenida do samba, além de conferir de pertinho o desfile, pôde acompanhar, nos intervalos, apresentações do DJ Ralph Pitanga.

“Mais uma vez a Rede Vitória tem o prazer de estar com o Camarote da Rede. Essa é uma festa muito bonita, que representa os capixabas, suas identidades e culturas. Pessoas de todo o estado se encontram aqui hoje. E a Rede Vitória não podia ficar de fora, já que é a cara do capixaba. Começamos nossa cobertura em setembro do ano passado, falando sobre os bastidores do Carnaval e as histórias de quem faz essa festa, que é alegria”, destaca o diretor-executivo da Rede Vitória, Felipe Caroni.

Pelo camarote, passaram autoridades, clientes, amigos, apresentadores da TV Vitória, locutores das rádios Jovem Pan e FM O Dia e a diretoria da Rede Vitória.

“É muito bom a gente poder ter o apoio que a Rede Vitória dá ao Carnaval capixaba e poder ver que as escolas estão se aperfeiçoando cada dia mais, fazendo esse espetáculo todo que a gente viu no Sambão do Povo”, destacou o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.

O vice-governador, Ricardo Ferraço, defendeu que o Carnaval capixaba não é o maior do Brasil, mas é o mais charmoso, melhor e mais organizado. “O Carnaval tem sido muito importante no nosso turismo, porque tem promovido aquilo que é fundamental: os nossos movimentos populares, o nosso movimento comunitário, que coloca na passarela aquilo que há de melhor, que é a nossa união.”

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, afirmou que o Carnaval é uma grande oportunidade de apresentar as comunidades e Vitória para o Brasil e o mundo. “Essa energia e a nossa cultura são os nossos valores, que estamos mostrando para todo mundo. Tivemos grandes desfiles, as escolas estavam muito preparadas, mas principalmente houve a energia e o engajamento das comunidades, isso que é marcante. O Carnaval de Vitória é hoje o terceiro maior Carnaval do Brasil, e eu tenho certeza que nós vamos crescer ainda mais.”

“O Carnaval de Vitória vem mostrando sua característica, cada vez mais as escolas vêm tendo um desempenho legal. Eu torço para que todas as escolas possam crescer, se desenvolver, principalmente com a parceria entre governo do estado, prefeituras e as redes de comunicação, como a Rede Vitória”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Marcelo Santos.

O secretário de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória, Luciano Forrechi, manifestou sua alegria por Vitória estar se consolidando como uma cidade do samba. “O Carnaval estava lindo, com várias pessoas envolvidas, e a Rede Vitória nos ajudou a divulgar tudo isso, mostrando nossos potenciais, nossa cultura e o quanto Vitória contribui para o Brasil e para o mundo.”

Parceiros do samba

Representantes das empresas patrocinadoras do Camarote da Rede também marcaram presença no espaço preparado especialmente para recebê-los.

Dailton Perim, do Supermercados Perim, foi um deles, e ressaltou que “o Carnaval é uma alegria fantástica, que acontece só uma vez por ano”. Rodrigo Teixeira, da Le Card, disse que estava muito feliz de participar do Camarote da Rede. “A Le Card é uma empresa 100% capixaba, presente em todo o estado, com atuação nacional. Prestigiamos esse momento de alegria no Espírito Santo e desejamos que os nossos usuários tenham usufruído desse momento usando nosso cartão.”

Giovana Jordão, da Agoracred, reforçou que o Carnaval capixaba não é só um desfile, mas um verdadeiro espetáculo cultural. “Carnaval é alegria, é felicidade, e é isso que a Agoracred é. Nós vendemos sonhos, e desejamos sempre alegria e felicidade seja para nossos colaboradores, seja para nossos clientes.”

Vitor Lamoia, da Paletitas, considerou o Carnaval capixaba maravilhoso, e o Camarote da Rede, um ícone. “Ter feito parte desse camarote foi melhor ainda. Nossa empresa vai fazer dez anos e estamos em cinco estados, num projeto de expansão para São Paulo e sul da Bahia.”

Apresentadores da Rede Vitória também marcaram presença no camarote, como Eduardo Santos, que apresenta o ES no Ar; Fernando Fully, do Cidade Alerta; Juliana Lyra, do Jornal da TV Vitória, e Michel Bermudes, do Balanço Geral, além dos locutores Serjão Nascimento, da rádio Jovem Pan, e Marla Bermudes e Vitor Moreno, da FM O Dia, e dos colunistas Pedro Permuy e Andrea Pena, do Folha Vitória.

Para Michel, o Carnaval é uma oportunidade de diversão, de reencontros e encontros com as figuras da comunidade. “Quando a gente fala que o Carnaval é a festa do povo, isso é verdade. A festa é democrática e tem tudo a ver com o Balanço Geral e com a TV Vitória.”

Divulgação TV Vitória