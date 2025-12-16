Nova temporada do Corrente do Bem emociona e inspira na TV Vitória RECORD Com apresentação de Michel Bermudes, o programa destaca trajetórias de superação e incentiva atitudes de gentileza na comunidade capixaba

Divulgação TV Vitória

A nova temporada do Corrente do Bem estreou no último sábado (6) na TV Vitória RECORD, trazendo histórias emocionantes que reforçam a importância da solidariedade e da empatia no dia a dia dos capixabas.

O programa, apresentado por Michel Bermudes, convida o público a conhecer trajetórias de vida marcadas por desafios e superação, com uma mensagem de apoio e incentivo à gentileza entre as pessoas.

Além de sensibilizar, o Corrente do Bem reforça a ideia de que pequenas ações têm grande impacto na vida de quem mais precisa, incentivando a participação comunitária e o olhar atento às necessidades do próximo.

A nova temporada segue trazendo histórias que emocionam e conectam a audiência. Assista aos sábados, às 14h, na TV Vitória RECORD.