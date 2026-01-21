TV Vitória RECORD usa tecnologia e IA no Capixabão 2026

Divulgação TV Vitória

A TV Vitória RECORD amplia o protagonismo do futebol capixaba e dá mais um passo rumo à inovação ao incorporar inteligência artificial (IA) ao Capixabão 2026. A novidade desse ano, é o mascote feito com IA inspirado em um dos símbolos mais tradicionais do Espírito Santo, a panela de barro. O Moquequinha, nome escolhido pelo público em dinâmica de votação popular durante a programação na TV Vitória | RECORD, foi desenvolvido a partir de um processo criativo que uniu tradição e tecnologia.

“Fiquei entre um colibri, que também é um símbolo do Espírito Santo, e a panela de barro. Aí falei: ‘a panela de barro vai ser melhor, porque tem mais identificação’. Comecei a desenhar e joguei para a inteligência artificial, que fez o 3D” - conta Haeckel Ferreira, criador do Moquequinha.

Pensado para animar o torcedor capixaba, o mascote vai interagir ao longo dos jogos e tem até com um samba próprio, desenvolvido com o auxílio da tecnologia. A iniciativa reforça o compromisso da emissora em valorizar a identidade capixaba, ao mesmo tempo em que aposta em inovação para ampliar o engajamento do torcedor dentro e fora dos estádios. Capixabão 2026 – sua paixão em campo.