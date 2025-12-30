Capixabão 2026 chega na tela da TV Vitória RECORD em Janeiro Uma nova etapa tem início com mais alcance, emoção e protagonismo para o futebol capixaba, agora com ainda mais espaço e destaque para a competição

Divulgação TV Vitória Rio Branco é o atual bicampeão do Capixabão (Foto: Henrique Montovanelli/FES)

A TV Vitória RECORD, em parceria com a TVE – Televisão Educativa do Espírito Santo e a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES), anuncia a transmissão ao vivo do Capixabão 2026, reforçando o compromisso com o fortalecimento do futebol capixaba e ampliando sua visibilidade junto ao público regional, nacional e internacional, resgatando a memória e o amor pelo esporte capixaba.

A competição contará com 10 clubes na disputa que tem início no dia 13 de janeiro, e as transmissões serão sempre aos sábados, às 16h, pela TV Vitória RECORD em parceria com a TVE. A cobertura contará com o apoio das estruturas de transmissão da RECORD, com potencial de projeção nacional e internacional para o Capixabão.

A primeira partida com transmissão na TV Vitória RECORD será o duelo Vitória x Porto Vitória, no dia 17 de janeiro, às 16h, no Estádio Salvador Costa.

Nosso objetivo é ampliar o alcance do campeonato por meio de transmissão em TV aberta e multiplataformas, alcançando torcedores dentro e fora do Espírito Santo. Além de fortalecer o futebol local, aumentando a audiência, relevância esportiva e atratividade para patrocinadores e investimentos.

Capixabão é na TV Vitória RECORD!