Líder Empresarial celebra 25 anos de reconhecimento às maiores lideranças do ES Em uma noite marcada por reconhecimento e tradição, a emissora reforçou sua presença ao lado de um dos eventos mais importantes promovidos pela Rede Vitória

Divulgação TV Vitória

A 25ª edição do Prêmio Líder Empresarial, que aconteceu dia 27 de novembro, reuniu líderes, empresários e autoridades em uma noite de celebração e reconhecimento e a TV Vitória RECORD marcou presença fortalecendo, mais uma vez, sua conexão com um dos eventos mais emblemáticos promovidos pela Rede Vitória.

Divulgação TV Vitória

Com o tema “Tradição se renova com excelência”, a premiação completou 25 anos homenageando profissionais que impulsionam empresas, transformam setores e movimentam a economia capixaba. Um marco para o mercado e também para toda a Rede Vitória, que há um quarto de século promove esse encontro dedicado a valorizar quem faz o Espírito Santo avançar.

Divulgação TV Vitória Everton Nunes

Durante o evento, 42 categorias foram avaliadas por empresários e gestores do Estado, que elegeram os líderes de destaque em 2025. A noite terminou com um show especial de Leoni, celebrando as conquistas e encerrando a edição histórica com energia e emoção.