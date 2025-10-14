Rede Vitória Day A Rede Vitória realiza hoje o Rede Vitória Day, um encontro que reúne o mercado publicitário, parceiros e clientes para fortalecer estratégias, apresentar novidades e gerar conexões além das telas.

Divulgação TV Vitória Everton Nunes

O evento promove reflexões sobre o papel das emissoras, agências e profissionais como ponto de encontro entre marcas e público, destacando a força do conteúdo multiplataforma e a relevância do vídeo no novo cenário de consumo.

Com uma programação dinâmica e inspiradora, o Rede Vitória Day está sendo marcado por trocas, lançamentos e muito orgulho em fazer parte de uma história que, há mais de quatro décadas, acompanha as transformações do mundo, sempre ao lado dos capixabas.