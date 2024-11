Rede Vitória comemora 40 anos com novo posicionamento e marca renovada TV e Rede Vitória completam quatro décadas com muitos motivos para celebrar. Emissora mais antiga em funcionamento no Espírito Santo, TV Vitória já foi eleita oito vezes a melhor TV regional do Brasil. TV Vitória|Do R7 17/10/2024 - 17h08 (Atualizado em 17/10/2024 - 17h10 ) twitter

O ano de 2024 é muito especial para a TV Vitória | RECORD, pois marca as comemorações de seus 40 anos. A primeira emissora de televisão do Espírito Santo foi inaugurada em 8 de setembro de 1961, no aniversário de 410 anos de Vitória pelos Diários Associados, produzindo programas locais e retransmitindo a TV Tupi. Em 1979, teve sua concessão regularizada e em 1981, tornou-se uma afiliada do SBT. Em 17 de outubro de 1984, um divisor de águas: a venda da emissora para o Grupo Buaiz e filiação à Rede Manchete. Em 1998, a TV Vitória se tornou afiliada da Rede Record, em franca expansão no país.

Divulgação TV Vitória

Há 40 anos com o Grupo Buaiz, a TV Vitória já foi eleita por oito vezes a melhor TV regional do Brasil pela Academia Brasileira de Marketing. A programação regional é realmente seu carro-chefe, e a TV Vitória compromete-se a levar um conteúdo de qualidade que fala a linguagem da população.

Divulgação TV Vitória

“Completar 40 anos, por si só, é uma grande conquista, e fazê-lo como uma construção de um projeto de vida pessoal e empresarial é a realização de um sonho!”, afirma o presidente do Grupo Buaiz e da Rede Vitória, Americo Buaiz Filho.

Segundo ele, desde o início da Rede Vitória foram definidos princípios e valores aos quais a Rede se mantém fiel e dos quais se orgulha. “Valorizar o jornalismo local com independência e isenção, fazer boas parcerias com redes conceituadas – cujo exemplo maior é a Record – nos fizeram merecedores de reconhecimento por parte dos telespectadores, que, por oito vezes, elegeram a TV Vitória, a ‘cara da gente’, a melhor TV regional do Brasil.”

Divulgação TV Vitória

O vice-presidente da Rede Vitória, Americo Buaiz Neto, acredita que, ao longo destes 40 anos, a Rede conseguiu construir um mix entre propósito e legado. “Nossa missão é muito clara: levar informação, conteúdo e entretenimento para o capixaba, e da forma como ele prefere. Por isso que a Rede Vitória é uma empresa multiplataforma, com uma TV que tem sete horas e meia de programação regional, um jornal on-line e rádios.”

Americo Neto afirma ainda que, graças a esse propósito, é que a Rede Vitória tem colaborado para desenvolver o Espírito Santo e o Brasil. “Enquanto uma rede de comunicação, temos a capacidade de mudar o ambiente em que estamos inseridos e dar visibilidade para o que ainda não tem. A Rede Vitória tem um grande poder e responsabilidade na mão, no sentido de colaborar para o desenvolvimento capixaba.”

Alcançando todos os 78 municípios do Espírito Santo com um único sinal digital, a TV Vitória | RECORD conta com sete programas locais e mais de sete horas de programação regional, tendo em sua agenda cada vez mais projetos e novidades, como séries de reportagens especiais, diversos prêmios, novos programas, realities e uma comunicação muito estreita com o telespectador.

Divulgação TV Vitória

Celebrações

Os 40 anos da TV Vitória | RECORD e, por consequência da Rede Vitória, que tem em sua estrutura, além da TV, um jornal on-line, duas rádios e uma empresa de marketing de influência, estão sendo comemorados com uma série de celebrações e novidades.

Para iniciá-las, o presidente da Rede Vitória, Americo Buaiz Filho, recebeu em sua residência, no dia 4 de setembro, o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, com sua esposa, Virginia; a superintendente estadual de Comunicação Social, Flávia Mignoni; os diretores da RECORD Marcus Vinícius Vieira, Luiz Claudio Silva Costa e André Dias, todos com suas esposas; o vice-presidente da Rede Vitória, Americo Buaiz Neto; o diretor-executivo, Felipe Caroni, e sua esposa, Anna Paulina Cardoso; o superintendente comercial e de marketing, Davi Wescley, com Renata Có, e o superintendente de conteúdo, Alexandre Carvalho, com Karoline Tristão.

Divulgação TV Vitória

Durante o encontro, Americo Buaiz Filho recordou a trajetória da TV e Rede Vitória ao longo destes 40 anos. O destaque para a virada de chave da emissora, para ele, se deu em outubro de 1998, com a afiliação à RECORD. Ele também destacou os valores da empresa e o reconhecimento da TV Vitória, eleita ao longo destes anos de forma única, por oito vezes, como a melhor TV regional aberta, segundo a avaliação da Revista Propaganda e avaliada pela Academia Brasileira de Marketing.

“Com tecnologia de ponta e sempre com a marca da inovação, conquistamos a liderança de várias formas, que fazem com que a Rede Vitória seja parte indispensável da vida dos capixabas para se informar e se entreter com qualidade e credibilidade. Este é o momento de expressarmos nossa gratidão, principalmente àqueles que constituem nosso maior patrimônio: nossos colaboradores, sem os quais nada disso teria sido possível. Que Deus nos abençoe e que continuemos sendo iluminados para continuar cumprindo nossa missão.”

O vice-presidente da Rede Vitória, Americo Buaiz Neto, destacou a parceria da TV Vitória com a RECORD e o compromisso com o desenvolvimento social e econômico do nosso estado por meio dos serviços prestados ao público e parceiros.

André Dias e Marcus Vinicius, membros da direção da Record, também frisaram a relevância da TV Vitória e toda a sua trajetória, bem como o movimento nacional que tem ocorrido entre as afiliadas da emissora de sucessão na condução dos negócios, movimento que tem sido bem executado na TV Vitória, segundo a visão do grupo Record.

O governador Renato Casagrande não economizou elogios ao reconhecer a importância da Rede Vitória para o estado, bem como a relevância do Grupo Buaiz para o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo.

Novo posicionamento, nova marca

O momento pelo qual a Rede Vitória está passando, fruto principalmente de uma transformação cultural, reposicionamento e propósito, está sendo marcado também pela adoção de uma nova identidade visual tanto da Rede quanto da TV Vitória.

A partir de agora, a Rede Vitória apresenta-se como multiconectada, um conceito que ela assumiu a partir do reposicionamento que culminou em sua nova identidade visual. A Rede Vitória passa a se apresentar com elementos visuais que reforçam seus atributos de força e conexão.

Divulgação TV Vitória

“Estamos completando 40 anos de história, uma trajetória que muito nos orgulha e nos incentiva cada vez mais a olhar para o futuro. E para dialogar com esse futuro, estamos construindo uma rede multiconectada, multilinguagem. Todos os nossos canais de veiculação, como TV, rádio, redes sociais, internet, podcasts, estão hoje conectados, o que nos permite atingir um público muito amplo e muito diverso, além de ter produtos mais eficientes e estratégias mais complementares para os nossos clientes e parceiros”, afirma o diretor-executivo da Rede Vitória, Felipe Caroni.

Segundo o executivo, a Rede Vitória, ao longo de suas quatro décadas, sempre busca as melhores soluções para superar os desafios dos clientes através da comunicação, de forma assertiva e responsável.

“Estamos muito animados e otimistas, temos muita coisa a ser feita nesse sentido e no nosso planejamento estratégico dos próximos cinco anos já estão definidos diversos projetos que dialogam com essa Rede Vitória multiconectada. Assim, vamos poder escrever, como foi no passado e com muito orgulho, os próximos 40 anos da Rede Vitória.”

O novo posicionamento exigiu a adoção de uma nova identidade, que foi criada pela Prósper Comunicação com o objetivo de proporcionar à Rede uma comunicação moderna e contemporânea, mas não abrindo mão do que lhe é tradicional, como credibilidade, ética, potência e transparência. Para isso, a proposta de valor da nova marca é “fortalecer e conectar”, entendendo que a Rede Vitória já tem uma conexão com o público e que é necessário fortalecer a essência do povo capixaba, levando informação e entretenimento para cada vez mais pessoas.

Para materializar esses atributos, a Rede Vitória assume, para além de uma nova marca, uma visão de rede que é multilinguagem, multicanais, multicultural, multiplataforma e multiconectada com a comunidade, o meio ambiente, as instituições, o poder público e o mundo.

A nova identidade coincide com os 40 anos da Rede Vitória e todo entendimento que a data traz sobre olhar para frente, de perpetuação e de relevância e entendendo que este era o momento ideal para uma transformação dessa magnitude.

Conexões além da tela

No bojo das transformações e reposicionamento, também a marca da TV Vitória ganhou nova vida. E assim como no reposicionamento da Rede Vitória, a TV, seu principal veículo, não deve perder de vista o trabalho que já está consolidado entre os capixabas.

O grande diferencial da TV Vitória é sua audiência, já que a TV está mais próxima do público, que é protagonista em sua programação. O conceito que balizou a proposta da nova identidade foi “Conexões além da tela”, uma vez que a TV Vitória conquista mais espectadores a cada dia e a comunidade encontra nela palco para seu cotidiano, sintoniza com as boas experiências e troca ideia com quem aparece na telinha.

Divulgação TV Vitória

Diante disso, a proposta é uma identidade que mostre como entregar valor com relevância para quem quer se conectar com o Espírito Santo e com os capixabas. A nova marca se conecta com a da Rede em tipologia e tipografia, com a diferença de que há um símbolo, que passou um redesign, mas que foi mantido principalmente para manter uma conexão com a RECORD.

Divulgação TV Vitória

“A Rede Vitória completa 40 anos de história em 2024, e o que quisemos apresentar é uma marca que dialoga com o futuro e que mostra a conexão que a Rede tem com a sociedade capixaba, sempre por meio de conteúdo e informação. Mudamos também a marca da TV Vitória, dialogando com a marca da Rede e que mostra justamente a conexão que a TV Vitória tem com os capixabas. Temos uma conexão muito direta com a Record, que representamos no Espírito Santo, além de um diálogo permanente com o Espírito Santo como um todo”, ressalta o diretor-executivo da Rede Vitória, Felpe Caroni.

Também o jornal on-line Folha Vitória ganhou um redesenho de sua marca a partir da nova marca da Rede Vitória. O símbolo foi mantido, mas agora o nome Folha Vitória é escrito na mesma tipologia de Rede Vitória e TV Vitória.