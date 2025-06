Marcas Ícones: evento celebrou marcas favoritas dos capixabas na última quinta Pesquisa realizada pela Rede Vitória em parceria com o Instituto Futura destacou o elo emocional entre marcas e consumidores da Grande Vitória TV Vitória|Do R7 27/06/2025 - 17h12 (Atualizado em 27/06/2025 - 17h12 ) twitter

Divulgação TV Vitória Everton Nunes

As marcas mais presentes na memória e no afeto dos capixabas foram homenageadas na última quinta-feira (26), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. A cerimônia do Marcas Ícones 2025 celebrou as empresas mais lembradas pela população da Grande Vitória, com base em uma pesquisa estatística conduzida pela Futura, em parceria com a Rede Vitória.

Realizado há 14 anos, o Marcas Ícones se consolidou como um termômetro legítimo de lembrança e relevância de mercado, apontando quais marcas permanecem vivas no dia a dia do consumidor capixaba.

“A pesquisa fala de presença real no cotidiano das pessoas. Fala de marcas que emocionam, inspiram e fazem parte da vida dos capixabas de forma tão natural que são lembradas de imediato, com o coração. Não é apenas sobre ser visto: é sobre ser significativo”, destaca Felipe Caroni, diretor-executivo da Rede Vitória.

Divulgação TV Vitória

Neste ano, o tema do projeto foi “Histórias que constroem o futuro”, em reconhecimento às marcas que, além de se manterem presentes na lembrança do público, também constroem legados.

‌



“Cada marca lembrada carrega consigo uma trajetória – de superação, de escuta, de transformação, e, mais do que isso, carrega também a responsabilidade de construir o amanhã”, completa Caroni.

Marcas Ícones: metodologia com credibilidade

‌



A credibilidade da pesquisa está na seriedade e no rigor da metodologia aplicada. O estudo foi realizado pela Futura, com uma amostragem representativa da população da Grande Vitória.

As entrevistas foram feitas presencialmente, em pontos de fluxo dos quatro principais municípios da região (Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica), com aplicação de questionário estruturado e resposta espontânea.

‌



Ao todo, foram realizadas 600 entrevistas, respeitando critérios de proporcionalidade por cidade, sexo, faixa etária e classe social.

As pessoas entrevistadas indicaram de forma espontânea as marcas que vêm à cabeça em cada uma das categorias abordadas – sem qualquer indução ou sugestão de nomes. Esse cuidado metodológico garante que os resultados reflitam, de fato, a lembrança espontânea real do consumidor capixaba.

Divulgação TV Vitória

Evento reuniu premiados e mercado

Além das empresas homenageadas, a cerimônia do Marcas Ícones reuniu profissionais de marketing e comunicação, agências de publicidade, representantes do setor produtivo e executivos de diversos segmentos – todos atentos ao comportamento e às preferências do consumidor capixaba reveladas pelo estudo.

O evento de reconhecimento, exclusivo para convidados, foi conduzido pela apresentadora do Jornal da TV Vitória, Juliana Lyra, e pela apresentadora da Record nacional Fabiana Oliveira. A cerimônia ainda teve como atração musical a banda 90 e Tal com participação especial de Wilson Sideral.

