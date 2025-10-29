TV Vitória RECORD lança espaço instagramável de A Fazenda 17 no Shopping Vitória A TV Vitória RECORD leva o clima do reality mais querido do Brasil para o público capixaba

Divulgação TV Vitória

De 29 de outubro a 27 de novembro, o Shopping Vitória recebe um espaço instagramável de A Fazenda 17, criado para aproximar o público do programa e garantir muitos cliques.

O lançamento oficial aconteceu nesta quarta-feira, dia 29, às 11h e o espaço continuará disponível todos os dias para fotos. Aos sábados e domingos durante esse período, o espaço será palco de ações promocionais e distribuição de brindes, em uma iniciativa que reforça a conexão entre a TV Vitória | RECORD, seus telespectadores e os fãs do reality.

‌



Serviço:

Período: De 29/10 a 27/11

‌



Local: Shopping Vitória - Acesso B, próximo ao Sabor da Terra

Distribuição de brindes:

‌



Sábados - 11h30 às 13h30

Domingos - 15h às 17h