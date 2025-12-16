TV Vitória RECORD marca presença na Corrida Luzes da Cidade, que iluminou Vila Velha e Vitória A presença da emissora destacou o compromisso com eventos que promovem esporte, bem-estar e integração

Divulgação TV Vitória

A maior corrida noturna do Espírito Santo, a Corrida Luzes da Cidade, reuniu mais de três mil participantes para um percurso iluminado, vibrante e cheio de ritmo entre Vila Velha e Vitória e a TV Vitória RECORD marcou presença.

Foram sete quilômetros de desafio, com largada na Praça Duque de Caxias, em Vila Velha, e chegada na Praça Vernersbach, em frente ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O evento transformou as ruas em um corredor de luz, movimento e celebração, reunindo atletas, famílias e apaixonados por esporte em um clima de muita animação.

Divulgação TV Vitória

A TV Vitória RECORD esteve ao lado dos corredores, reforçando mais uma vez sua proximidade com eventos que movimentam a cidade e promovem qualidade de vida, integração e bem-estar.