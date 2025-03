Nova temporada do Corrente do Bem estreia neste sábado, 15, na TV Vitória | RECORD Nova temporada do Corrente do Bem vai contar 15 histórias de capixabas que travam batalhas diárias. O programa vai ao ar todos os sábados, às 14 horas, logo após o Balanço Geral ES TV Vitória|Do R7 14/03/2025 - 16h52 (Atualizado em 14/03/2025 - 16h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Vitória

O que você faz para ajudar o próximo? Todos os dias, nos canais de comunicação da Rede Vitória, são mostradas histórias das mais variadas: pessoas combatendo doenças graves, tentando se reconstruir depois de uma tragédia, procurando o pet perdido ou querendo realizar um sonho.

É com essa inquietação que o programa Corrente do Bem estreia a segunda temporada neste sábado, 15 de março, às 14 horas, logo após o Balanço Geral ES, ainda mais forte para incentivar a empatia com o próximo.

A nova temporada vai contar 15 histórias de capixabas que travam batalhas diárias. As histórias serão contadas pelo apresentador Michel Bermudes e, com a ajuda dos patrocinadores, terão sempre um final feliz.

“Quando a gente pergunta ‘o que você já fez para ajudar o próximo?’, as pessoas ficam achando que é uma grande ação. Não, é uma coisa simples. É ajudar um vizinho, vigiar a criança da sua amiga, doar uma cesta básica. É uma boa ação. Isso que buscamos incentivar. As histórias estão emocionantes, de arrepiar!”, conta Michel Bermudes.

‌



O programa vai ao ar sempre aos sábados, às 14 horas, logo após o Balanço Geral ES, na TV Vitória | RECORD.

Corrente do Bem

‌



Ninguém faz nada sozinho. A Corrente do Bem, além de um programa de televisão, é um chamado para gentileza, uma palavrinha mágica que, em determinados momentos, parece sumir da sociedade.

É uma forma de lembrar que as pessoas podem contar com o próximo. Por trás do que aparece na telinha, existe uma equipe trabalhando minunciosamente para conhecer essas histórias e buscar a melhor forma de ajudar.

“Eu desejo sorte para essa nova fase do projeto, que foi um sucesso no ano passado. É um produto inédito no estado. As pessoas estão emocionadas e satisfeitas de criar um projeto que funciona e nós cumprimos o nosso papel de ajudar”, diz o superintendente de Conteúdo da Rede Vitória, Alexandre Carvalho.