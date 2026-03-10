TV Vitória RECORD mobiliza operação multiplataforma para impulsionar estreia do novo game show “Boom!” Ação integrou comunicação interna e externa, reforçou a marca da emissora e ampliou a divulgação do novo produto da RECORD em diferentes pontos de contato

Divulgação TV Vitória Foto: Igor Kunsche / Marketing TV Vitória RECORD

A TV Vitória RECORD estruturou uma operação de comunicação para marcar a estreia do novo game show da RECORD, o “Boom!”, em uma ação que uniu estratégia, visibilidade e fortalecimento de marca. A iniciativa foi pensada para informar os colaboradores da Rede Vitória sobre a novidade, promover o programa e consolidar internamente o posicionamento da emissora em torno de um lançamento relevante da rede.

Como parte desse movimento, a TV Vitória RECORD utilizou diferentes recursos de comunicação para ampliar o alcance da mensagem e garantir presença constante do produto no dia a dia da empresa. Entre as ações adotadas estiveram: descansos de tela em todos os computadores, comunicação nos elevadores, inserções nas televisões, envio de e-mail marketing, banners display no Folha Vitória, que é o maior portal de notícias online do Espírito Santo, além de conteúdos nas redes sociais para incentivar a interação do público externo, e também a promoção do produto no “Giro do Marketing”: o informativo interno da Rede Vitória com foco no comercial e audiência.

Mais do que divulgar a estreia de um novo formato de entretenimento, a ação mostrou a capacidade da TV Vitória RECORD de articular uma entrega integrada, conectando plataformas, equipes e audiência. O resultado reforça a relevância de uma comunicação bem planejada para gerar engajamento, fortalecer produtos e destacar a emissora como referência em mobilização, promoção e valorização de grandes estreias.

E não para por aí! A TV Vitória RECORD ainda prepara novas ações para ampliar a presença de “Boom!” junto ao público e fortalecer a conexão com esse novo produto ao longo de sua exibição. A emissora aposta no potencial do formato inovador e segue planejando iniciativas voltadas à audiência, com foco em engajamento, proximidade com um produto que chega com força à programação.