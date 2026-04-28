TV Vitória RECORD leva “A Casa do Patrão” para as ruas do Espírito Santo e promove ação de engajamento com o público Ação integrada mobilizou TV, rádio, web e mídia urbana para impulsionar a estreia do novo reality da RECORD

Divulgação TV Vitória

Para marcar a estreia do reality show A Casa do Patrão, a TV Vitória, afiliada RECORD no Espírito Santo, realizou uma ação integrada de ativação nas ruas da Grande Vitória, região metropolitana que concentra os principais municípios do estado. A iniciativa levou o universo do programa para perto do público, reforçando a conexão com a audiência local e ampliando a visibilidade da estreia.

A ativação principal aconteceu em uma praça no município da Serra, um dos mais populosos do Espírito Santo, com a montagem de um estande instagramável temático e interativo. O espaço foi dividido em quatro cenários, cada um representando uma resposta possível à pergunta central da campanha: “O que você faria se fosse patrão por um dia?”, criando um ambiente interativo e compartilhável.

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A proposta convidou o público a participar ativamente da ação, com gravação de vídeos, distribuição de brindes (como o kit “regalia do patrão”, copo da TV Vitória | RECORD, picolé, além de foto polaroid personalizada do reality), e interação direta com o jornalismo da TV Vitória | RECORD. As respostas espontâneas geraram conteúdo para redes sociais, VTs de chamada e entradas ao vivo na programação da emissora.

A campanha também contou com a participação da FM O Dia Vitória, veículo do mesmo grupo, que levou a dinâmica para o rádio com as “pedidas do patrão”. Durante a ação, ouvintes eram convidados a assumir o comando da programação com o mote “patrão que é patrão escolhe a música”.

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Divulgação TV Vitória

Ao longo da ativação, mais de 700 brindes foram distribuídos, incentivando a participação do público e fortalecendo o engajamento nas ruas e nas redes. A ação também teve forte presença na programação da TV Vitória | RECORD, com cerca de 24 minutos de exibição e seis entradas ao vivo durante os programas locais, com a participação do elenco: Fernando Fully, Marla Bermudes e Michel Bermudes. Resultando também na exibição de VTs especiais no Jornal da TV Vitória e no ES no Ar.

Divulgação TV Vitória

A estratégia foi ampliada com desdobramentos em outras plataformas da Rede Vitória. Na web, o portal Folha Vitória realizou uma intervenção com pop-up temático do reality para os usuários. Já no ambiente urbano, a campanha ganhou visibilidade com peças de backbus em ônibus que circularam pela Grande Vitória, reforçando a estreia de “A Casa do Patrão” e convidando o capixaba a acompanhar o reality.

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A “Casa do Patrão” também ganhou destaque durante as últimas semanas na comunicação interna da Rede Vitória, com reforços da campanha espalhados nas mais diversas mídias, como: Mídia elevador, descanso de tela, monitores e e-mail marketing, além de um e-mail marketing enviado para as agências.

Com a iniciativa, a TV Vitória RECORD reforça a interação da audiência capixaba com o novo reality show da RECORD, além de seu posicionamento como um veículo multiplataforma, capaz de integrar TV, rádio, digital e mídia urbana em projetos que ampliam o alcance e fortalecem a relação com o espectador.