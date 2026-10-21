TV Vitória RECORD completa 42 anos de referência em jornalismo e informação no Espírito Santo Afiliada RECORD no ES, emissora reúne oito horas diárias de programação local e mantém o compromisso de contribuir com o desenvolvimento do estado

Divulgação TV Vitória

A TV Vitória RECORD completa 42 anos de uma trajetória marcada pela presença na vida dos capixabas, pelo investimento em conteúdo regional e pela evolução do jornalismo e da televisão no Espírito Santo. Ao longo desse período, a emissora consolidou sua atuação com uma programação que acompanha os acontecimentos do Estado, presta serviço à população e dá visibilidade às histórias e aos personagens que fazem parte da realidade local.

Atualmente, a TV Vitória RECORD é a emissora com a maior programação local do Espírito Santo, com oito horas diárias de conteúdo produzido regionalmente. A grade reúne jornalismo, entretenimento e coberturas especiais, com produções que acompanham diferentes aspectos da vida capixaba. Mais do que noticiar os acontecimentos, o trabalho da emissora está ligado à proximidade com o público e à capacidade de traduzir os assuntos do Estado para quem vive nele.

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A história da televisão no Espírito Santo começou antes desse marco. Inaugurada em 8 de setembro de 1961, a TV Vitória foi a primeira emissora de televisão do Estado. Em 17 de outubro de 1984, passou a integrar o Grupo Buaiz, um movimento que marcou uma nova etapa de sua trajetória e o início da atuação do grupo no setor de comunicação. Em 1998, a emissora tornou-se afiliada à RECORD, parceria que ampliou sua conexão com

uma rede nacional de televisão, mantendo a produção regional como um de seus principais diferenciais.

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A TV Vitória faz parte da Rede Vitória, integrante do Grupo Buaiz, um dos principais grupos empresariais do Espírito Santo, que completou 85 anos em 2026. A entrada na comunicação foi parte de uma trajetória de expansão dos negócios do grupo, que reúne empresas de diferentes segmentos. Na área de mídia, a Rede Vitória ampliou sua presença para além da televisão, com rádio e jornalismo digital, acompanhando as mudanças nos hábitos de consumo de informação e criando novas formas de conexão com a população e o mercado anunciante.

Tradição regional e novos caminhos para o futuro

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A parceria com a RECORD faz parte dessa trajetória de evolução. Ao combinar a programação nacional com a produção local, a TV Vitória RECORD conecta os capixabas a acontecimentos de diferentes escalas, sem perder de vista as pautas que impactam diretamente o cotidiano do Estado, contribuindo para ampliar o alcance do conteúdo produzido regionalmente e fortalecer a presença da emissora no mercado de comunicação.

Para o diretor de Jornalismo e Conteúdo da Rede Vitória, Alexandre Carvalho, a trajetória da emissora representa uma relação construída ao longo do tempo com a população do Estado. “Para a Rede Vitória, essa trajetória representa uma relação de confiança construída ao longo do tempo, contando histórias que fazem parte do cotidiano dos capixabas. Acredito que a TV Vitória RECORD tem esse sentimento de pertencimento, porque é feita por pessoas que também vivem a realidade do nosso Estado e se identificam com ela”.

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Acompanhar as transformações do mercado de comunicação sem perder a conexão com o público é um dos desafios para os próximos anos. Novas tecnologias e mudanças nos hábitos de consumo ampliam as possibilidades de produzir e distribuir conteúdo, exigindo adaptação e novas formas de chegar aos telespectadores.

“O que sustenta essa relação é a proximidade com o público, o compromisso com a informação e a atenção ao que importa para a população. A comunicação mudou muito nesses 42 anos, e nosso desafio é acompanhar essas transformações sem perder aquilo que nos conecta à nossa gente”, conclui Alexandre.

Ao completar 42 anos desde sua integração ao Grupo Buaiz, a TV Vitória RECORD celebra a trajetória construída por diferentes gerações de profissionais e a relação estabelecida com os capixabas. A data também aponta para os próximos capítulos dessa história: o investimento em pessoas, conteúdo e inovação, mantendo o olhar atento às transformações da comunicação e ao desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo.