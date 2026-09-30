TV Vitória RECORD amplia audiência e registra melhor patamar de share do ano Resultado de agosto inclui crescimento de 11,4% na audiência e alcance de mais de 965 mil pessoas na Grande Vitória

Divulgação TV Vitória

A TV Vitória RECORD registrou em agosto o melhor patamar de share do ano, em um mês marcado pelo avanço da audiência no Espírito Santo. A emissora obteve um crescimento de mais de 11% em relação a julho e alcançou mais de 965 mil pessoas na Grande Vitória.

A programação combina conteúdos produzidos no Espírito Santo com atrações nacionais, passando por jornalismo, prestação de serviço, entrevistas, entretenimento e esporte. Ao longo do dia, são cerca de oito horas de conteúdo local, com programas voltados aos acontecimentos e aos interesses do público capixaba.

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Essa presença também aparece nos resultados da grade. Em agosto, a TV Vitória RECORD manteve 76,8% de vantagem sobre a terceira colocada no ranking geral de audiência.

Entre os programas locais, o ES no Ar registrou crescimento de 38,67% em relação ao mês anterior, o maior avanço percentual entre as atrações locais da emissora no período. Apresentado por Eduardo Santos, o programa alcançou mais de 299 mil telespectadores e reúne, nas primeiras horas do dia, notícias do Espírito Santo, prestação de serviço e informações sobre trânsito e os principais assuntos da manhã.

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O Fala ES também se destacou em agosto, alcançando o 1º lugar no gênero entrevista. O programa alcançou 417.982 telespectadores, com crescimento de 15,3% em relação ao mês anterior. A atração, apresentada pela jornalista Roberta Salgueiro, reúne entrevistas e conteúdos sobre diferentes temas, desde o jornalismo diário a pautas que englobam entretenimento, saúde, comportamento e culinária.

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Os resultados do mês acompanham o desempenho da TV Vitória RECORD ao longo de 2026. Com uma grade que reúne produção local e atrações nacionais, a emissora está presente em diferentes momentos do dia, levando informação, serviço e entretenimento ao público do Espírito Santo.