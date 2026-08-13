Participação de capixaba no Canta Comigo Teen garante liderança de audiência em Vitória Arthur Rissari conta como foi participar do reality; o programa atingiu a liderança na edição de terça-feira (11)

Divulgação TV Vitória Crédito: Reprodução / RECORD

O Canta Comigo Teen garantiu a liderança de audiência em Vitória durante a exibição desta terça-feira (11). A atração contou com mais de 145 mil capixabas assistindo e registrou 14,3% de share. O programa permaneceu na liderança por 47 minutos, registrando ainda o melhor desempenho de 2026 na praça.

(Fonte: IBOPE | Instar | Grande Vitória | Total Domicílios | Canta Comigo Teen | 11/08/2026 | RECORD, Globo, SBT e Band | Rat% e Cov%. Fonte: Projeção atlas de cobertura)

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A edição também teve um destaque especial para o Espírito Santo com a participação do capixaba Arthur Rissari, de 15 anos, que subiu ao palco para apresentar a música “Erro Gostoso”, de Simone Mendes. A apresentação conquistou os jurados e fez com que 83 das 100 cadeiras do programa fossem levantadas.

Durante o programa, Arthur também compartilhou um pouco da história da família e de como a música passou a fazer parte de sua vida. O gosto pelo instrumento nasceu de uma troca inusitada: o irmão tinha uma égua, mas sonhava com um violão e acabou trocando o animal pelo instrumento.

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A partir daí, o violão ganhou espaço na rotina da família. Com apresentações ao lado do irmão, Arthur foi desenvolvendo sua relação com a música até chegar ao palco do Canta Comigo Teen.

“Meu irmão é uma peça fundamental na minha história com a música. Eu falo que ele é meu assessor, empresário, segunda voz, e além de tudo isso, irmão. Enquanto eu estava lá nas gravações, ele não saía do celular junto comigo, então isso foi algo que me deu muita segurança, que eu nunca tinha sentido antes com uma pessoa que estava tão distante de mim”, conta Arthur.

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Natural de Jaguaré, no norte do Espírito Santo, Arthur falou sobre o significado de representar o Estado em uma competição nacional e viver a experiência de participar do programa.

“Participar do Canta Comigo Teen foi uma experiência sensacional e única. Eu nunca tinha entrado em um estúdio de gravação tão grande daquele jeito, então era uma imensidão. Foi tudo novo, tudo mágico. Não passar para a semifinal não foi um motivo que me deixou triste. Pelo contrário, foi algo que me deu forças para continuar e melhorar”, afirma.

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Para Arthur, a participação também foi marcada pelo carinho recebido dos capixabas durante a exibição do programa.

“Não tenho nem palavras para descrever o quão incrível foi sentir essa energia capixaba. Quando eu fui perceber, eu já estava lá nas gravações. Podem ter certeza que eu senti a energia da torcida capixaba, que foi sensacional. Até porque o povo capixaba é incrível”, conclui Arthur.

O Canta Comigo Teen vai ao ar às terças e quartas, às 22h30, na TV Vitória | RECORD.