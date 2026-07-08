Chega Junto: Balanço Geral ES lança campanha que reforça a proximidade com os capixabas Nova campanha destaca a conexão do programa com o público, a força da programação local e a liderança conquistada na hora do almoço

Divulgação TV Vitória

O Balanço Geral ES inicia uma nova campanha institucional para reforçar uma das principais características que marcaram sua trajetória ao longo dos anos: a proximidade com os capixabas. Com o lema “Chega Junto”, a iniciativa valoriza a relação construída diariamente com o público por meio da prestação de serviço, da cobertura dos principais acontecimentos do Espírito Santo e da participação ativa dos telespectadores.

Apresentado por Michel Bermudes, o Balanço Geral ES se consolidou como um dos principais programas da programação local da TV Vitória | RECORD, acompanhando de perto as histórias que impactam a vida da população. Seja nas ruas, nos bairros ou nos estúdios, o programa mantém uma comunicação próxima, dando espaço para denúncias, histórias de superação, ações comunitárias e temas que fazem parte do cotidiano dos capixabas.

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Mais do que um convite, o “Chega Junto” representa a essência do programa: estar ao lado da população, ouvir quem está do outro lado da tela e construir uma relação de confiança baseada em informação, prestação de serviço e participação. A campanha reforça essa identidade em diferentes frentes de comunicação, aproximando ainda mais o público do jornal da hora do almoço.

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Desenvolvida em uma estratégia multiplataforma, a campanha já pode ser vista em diferentes pontos de contato com o público. A iniciativa reúne mídia em backbus nos ônibus da Grande Vitória, banners no portal Folha Vitória, conteúdos nas redes sociais da TV Vitória | RECORD e a presença constante do lema durante as edições ao vivo do Balanço Geral ES, ampliando a conexão com os telespectadores e reforçando a identidade do programa dentro e fora da tela.

O Balanço Geral ES vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11h30, e aos sábados, a partir das 12h, na tela da TV Vitória | RECORD.