Balanço Geral ES comemora 17 anos em grande estilo: decolando na audiência e reforçando conexão com o capixaba Programa da TV Vitória | RECORD se consolidou como referência na grade local ao unir informação, prestação de serviço e proximidade com o público

Divulgação TV Vitória

Nesta quarta-feira (10), o Balanço Geral ES completa 17 anos no ar na programação da TV Vitória | RECORD. Ao longo da trajetória, o programa se consolidou como um dos principais jornais da hora do almoço no Espírito Santo, acompanhando diariamente os acontecimentos que impactam a vida dos capixabas.

Com apresentação dos jornalistas Michel Bermudes (de segunda a sexta) e Amaro Neto (aos sábados), o Balanço Geral ES fortaleceu sua presença junto ao público ao unir informação, prestação de serviço e uma linguagem próxima do telespectador, acompanhando diferentes movimentos do Estado ao longo dos anos.

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Além da relevância na programação local, o programa também vem registrando destaque em audiência, reforçando a conexão construída diariamente com os capixabas na tela da TV Vitória | RECORD. Durante a semana de aniversário, o programa também registrou grandes números de audiência, atingindo o primeiro lugar geral nesta segunda (08) e terça-feira (09).

Na segunda-feira (08), o programa liderou com 10,1 de pico de pontos, e mais de 290 mil capixabas conectados, se posicionando 32% à frente da 2ª colocada e 358% à frente da 3ª colocada. Já na terça-feira, registrou pico de audiência de 11,6 pontos, com alcance de 274 mil capixabas, estando 28% à frente da 2ª colocada e 1038% à frente da 3ª colocada.

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(Fonte: IBOPE – Instar – Grande Vitória - Total Domicílios/Indivíduos – Balanço Geral Vit – 08/06/2026 – RECORD, GLOBO, SBT e TV BAND - Rat% e Cov% / Fonte: Projeção atlas de cobertura | Fonte: IBOPE – Instar – Grande Vitória - Total Domicílios/Indivíduos – Balanço Geral Vit – 09/06/2026 – RECORD, GLOBO, SBT e TV BAND - Rat% e Cov% / Fonte: Projeção atlas de cobertura.)

Para Marcella Lage, diretora do Balanço Geral ES, a trajetória do programa acompanha também as transformações do público e da forma de consumir informação.

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“Ao longo desses 17 anos, o programa se tornou uma ponte entre as comunidades, os problemas do dia a dia e as soluções que transformam vidas. Nossa missão para os próximos anos é ampliar essa conexão em todas as plataformas. Queremos unir a força da TV à inovação tecnológica, mantendo a essência que nos trouxe até aqui: um jornalismo humano, relevante e próximo, capaz de informar, servir e impactar positivamente a vida dos capixabas”, afirma.

A relação construída com o telespectador também passa pela identificação com os apresentadores, que acompanham diariamente a rotina do público durante a faixa horária.

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“É uma relação muito próxima e familiar. O Balanço Geral fala de igual para igual com o telespectador, com uma linguagem popular e direta, e isso faz o programa se tornar algo amigo e entrar na rotina das pessoas. É um jornalismo feito para a família capixaba, com proximidade, carinho e afeto por trás de tantas notícias pesadas”, afirma Michel Bermudes, apresentador do programa.

Para Amaro Neto, a história do programa também se une com sua própria trajetória na televisão. O jornalista esteve à frente da estreia do Balanço Geral ES, em 2009, e acompanhou a construção da identidade do programa ao longo dos anos.

“O Balanço Geral nasceu como um projeto novo para o Estado e, de certa forma, eu também nasci junto com ele como apresentador de TV. E foi assim que a gente foi aprendendo e crescendo junto. Todos os dias, entrando na casa dos capixabas na hora do almoço e sendo recebido com muito carinho pelas famílias. Cada fase do programa teve um pouco da contribuição de cada apresentador que passou por aqui, e isso ajudou a construir a identidade do Balanço Geral aqui no Espírito Santo”, conclui.

Ao completar 17 anos, o Balanço Geral ES reforça sua trajetória como um programa conectado à rotina dos capixabas, acompanhando os principais acontecimentos do Estado e fortalecendo diariamente o vínculo com o público.