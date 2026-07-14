TV Vitória RECORD lança campanha institucional reforçando conexão com os capixabas e relevância no Espírito Santo Campanha destaca a maior programação local do Espírito Santo e a conexão da emissora com os capixabas

Divulgação TV Vitória

A TV Vitória RECORD lança uma nova campanha institucional para reforçar um dos principais diferenciais da emissora, sua programação local. Com cerca de oito horas diárias de conteúdo produzido no Espírito Santo, a iniciativa valoriza a proximidade construída com os capixabas por meio de uma programação que informa, presta serviço, entretém e acompanha de perto as histórias que movimentam o Estado.

Com o conceito de estar sempre ao lado da população, a campanha evidencia o compromisso da TV Vitória RECORD em levar para a tela conteúdos que refletem a realidade capixaba, fortalecendo sua presença na rotina dos telespectadores e sua conexão com diferentes públicos em todas as regiões do Espírito Santo.

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Reconhecida como a emissora com a maior programação local do Estado, a TV Vitória RECORD reúne jornalismo, entretenimento e prestação de serviço em uma grade construída por profissionais capixabas e voltada para os interesses da população.

A proposta da campanha é destacar esse papel de proximidade em diferentes plataformas, com ações na televisão, redes sociais, comunicação interna e demais canais institucionais, reforçando o posicionamento da emissora como referência em conteúdo regional e sua missão de estar cada vez mais próxima dos capixabas.

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Essa conexão também se reflete na audiência. No mês de junho, a TV Vitória RECORD alcançou mais de 960 mil indivíduos, se posicionando 26% à frente da emissora 3ª colocada. (Fonte: Ibope. Instar Analytics. Grande vitoria. Total individuos. Cov#. Jun/26)

Com uma programação feita por capixabas e voltada para os capixabas, a TV Vitória RECORD reafirma seu papel como uma emissora relevante e presente. A cada notícia, história e transmissão, a emissora fortalece sua conexão com o Espírito Santo e mantém o compromisso de levar informação, emoção e conteúdo local de qualidade para dentro da casa dos telespectadores.