Hoje em Dia é líder de audiência entre os Capixabas! O programa alcançou mais de 110 mil pessoas na última sexta-feira (26)

Divulgação TV Vitória

O programa Hoje em Dia, garantiu o 1º lugar geral de audiência na última sexta-feira, 26 de junho, na TV Vitória | RECORD, no Espírito Santo. O programa alcançou pico de 5,1 pontos, com mais de 110 mil indivíduos conectados e mais de 90 mil domicílios ligados.

O resultado mostra a força da atração junto ao público capixaba. Com uma proposta que reúne jornalismo, prestação de serviço, entretenimento, saúde, moda, pets e receitas, o Hoje em Dia se consolidou como uma revista eletrônica matinal voltada para assuntos do cotidiano, com linguagem próxima e variedade de temas.

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Na disputa pela audiência, o programa ficou 15% à frente da segunda colocada, 850% à frente da terceira colocada e 1.167% à frente da quarta colocada, confirmando a preferência dos telespectadores no horário.

Em junho, o programa se destacou em audiência da emissora ao conquistar o primeiro lugar geral por cinco dias. O melhor desempenho foi registrado em 16 de junho, com pico de 7,2 pontos, mais de 156 mil telespectadores alcançados e vantagem de 23% sobre a segunda colocada.

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O desempenho também acompanha o bom momento da TV Vitória | RECORD no Espírito Santo. A emissora vem se destacando na programação local e nacional, ampliando sua conexão com os capixabas e fortalecendo sua presença nos lares do Estado.

Vice-líder absoluta de audiência no Espírito Santo, a TV Vitória | RECORD mantém uma trajetória marcada pela proximidade com o público, pela credibilidade da informação e pela entrega de conteúdos que dialogam diretamente com a rotina dos telespectadores.

A liderança do Hoje em Dia na última sexta-feira reforça esse movimento e evidencia a força da programação da RECORD na tela da TV Vitória | RECORD, em um cenário cada vez mais competitivo pela atenção do público.

Fonte: IBOPE – Instar – Grande Vitória - Total Domicílios/Individuos – Hoje em Dia – 26/06/2026 – RECORD, GLOBO, SBT e BAND - Rat% e Cov% / Fonte: Projeção atlas de cobertura. Fonte: IBOPE – Instar – Grande Vitória - Total Domicílios/Individuos – Hoje em Dia – 16/06/2026 – RECORD, GLOBO, SBT e BAND - Rat% e Cov% / Fonte: Projeção atlas de cobertura.