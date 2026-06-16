Fala Espírito Santo celebra 26 anos como referência em informação e entretenimento e liderança no gênero entrevista no ES O programa acompanha o universo capixaba há mais de duas décadas, conectando histórias e tendências que movimentam o Estado

Divulgação TV Vitória

Nesta terça-feira (16), o Fala Espírito Santo completa 26 anos na programação da TV Vitória | RECORD. Ao longo de sua trajetória, o programa se consolidou como uma das principais vitrines de notícias, entrevistas, comportamento, gastronomia e entretenimento do Espírito Santo, acompanhando de perto as transformações do Estado e as histórias que fazem parte do cotidiano dos capixabas.

Com uma proposta voltada para conversas e temas que refletem os interesses da sociedade, o Fala ES construiu uma relação próxima com o público por meio das entrevistas.

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No último mês (maio), o programa alcançou o primeiro lugar em alcance acumulado no gênero entrevista, com mais de 440 mil indivíduos conectados, reunindo especialistas, artistas e personalidades que ajudam a ampliar o debate sobre diferentes aspectos da realidade capixaba.

(Fonte: Ibope. Instar Analytics. Grande Vitória. Total Indivíduos. Cov#. Genero: Entrevista. Mai/26)

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Apresentado por Roberta Salgueiro, o programa mantém a proposta de unir informação e comportamento em uma linguagem leve e acessível, acompanhando as mudanças nos hábitos de consumo de conteúdo sem perder sua identidade.

“O programa é muito orgânico, e abordamos sempre temas atuais e relevantes. Se um movimento novo acontece, a gente repercute no programa. Se esse movimento acaba tendo um outro impacto inesperado na sociedade, a gente também repercute. O comportamento da sociedade é sempre a nossa principal pauta”.

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Para a apresentadora, um dos maiores legados do Fala ES está na conexão construída com os telespectadores ao longo dos anos.

“Eu apresento o programa há cinco anos e meu sentimento é de realização. Me identifico com muitas pautas e acredito que levamos informações que podem ajudar famílias a mudarem de alguma forma o cenário que elas vivem ou enfrentam. Quando encontro um telespectador na rua e escuto o quanto o programa faz diferença dentro de casa, meu coração se enche de gratidão pela oportunidade de estar à frente do Fala ES”, afirma.

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Nos bastidores, a construção dessa conexão passa por um trabalho contínuo de curadoria editorial e acompanhamento dos temas que despertam o interesse do público.

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Para Adriana Marques, diretora do Fala ES, a produção do programa busca diariamente equilibrar assuntos de interesse coletivo com pautas que valorizem a identidade e as histórias do Espírito Santo.

“O Fala ES é um programa pensado para a família assistir junta. O que nós queremos é levar discussões do estúdio para a casa do telespectador. Que os pais possam conversar com os filhos sobre temas sensíveis, mas, que fazem parte do cotidiano, sempre com o olhar de um especialista para orientar quem está do outro lado da tela. Abordamos pautas nacionais, com o olhar para a realidade do capixaba e pautas que movimentam o estado”, afirma.

Ao completar 26 anos, o Fala ES segue acompanhando os assuntos que impactam a sociedade, promovendo debates, entrevistas e conversas que aproximam e agregam ao cotidiano dos telespectadores. O programa vai ao ar de segunda a sábado, às 14h, na tela da TV Vitória | RECORD.