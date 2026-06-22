Com apresentador do Balanço Geral ES no elenco, Acerte ou Caia lidera audiência no Espírito Santo Edição deste domingo (21), que contou com o apresentador Michel Bermudes, conquistou o 1º lugar geral de audiência no Estado

Divulgação TV Vitória @EDUMORAES @edumoraes

O apresentador do Balanço Geral ES, Michel Bermudes, participou neste domingo (21) do Acerte ou Caia, exibido pela RECORD. A edição marcou a primeira vez que um integrante do elenco local da TV Vitória RECORD esteve entre os participantes de um programa de entretenimento exibido nacionalmente pela emissora.

A presença do jornalista capixaba também esteve acompanhada de um importante resultado de audiência. No Espírito Santo, o Acerte ou Caia conquistou o 1º lugar geral da faixa, liderando a preferência do público com mais de 300 mil pessoas conectadas durante o programa, e marcando uma diferença de 19% sobre a segunda colocada e 84% sobre a terceira colocada.

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Fonte: Kantar IBOPE Media – Instar – Grande Vitória - Total Domicílios/Individuos – Acerte ou Caia – 21/06/2026 – RECORD, GLOBO, SBT e BAND - Rat% e Cov% / Fonte: Projeção atlas de cobertura.

Comandado por Tom Cavalcante, o programa reuniu personalidades de diferentes áreas em uma disputa de perguntas e respostas que mistura conhecimento, estratégia e entretenimento. Ao lado de Michel, participaram nomes como Yasmin Santos, Paloma Marques, Felipe Solari, Fly, Ju Marques, Bruno Cardoso, Luiz Mesquita, João Camargo, Juliana Schalch, Jean Lima e Véia Celeste.

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A participação de Michel Bermudes reforça um movimento da RECORD de ampliar a presença de profissionais das emissoras afiliadas em atrações nacionais, aproximando ainda mais as diferentes regiões do país da programação da rede. Para a TV Vitória RECORD, o momento representa um marco ao levar, pela primeira vez, um representante do elenco local capixaba para um formato nacional de entretenimento.

À frente do Balanço Geral ES, Michel é um dos principais nomes do jornalismo da emissora e mantém uma relação próxima com o público capixaba por meio da cobertura diária dos principais acontecimentos do Estado. Para ele, a participação no programa foi uma oportunidade de representar o Espírito Santo e compartilhar esse momento com os telespectadores que acompanham seu trabalho diariamente.

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“Foi uma honra representar o Espírito Santo no Acerte ou Caia. Participar de uma produção desse porte, ao lado de Tom Cavalcante e de uma equipe tão acolhedora, foi uma experiência muito especial. O mais emocionante foi ver a torcida dos capixabas e perceber o carinho do público durante toda a exibição. Também foi uma oportunidade de mostrar um pouco do trabalho que realizamos na TV Vitória e fortalecer ainda mais a conexão entre a nossa afiliada e a RECORD”, afirma.

O resultado de audiência reforça a força da programação da TV Vitória | RECORD no Espírito Santo e a presença de Michel no Acerte ou Caia marca um capítulo importante na integração entre o conteúdo nacional da rede e os profissionais das emissoras afiliadas.