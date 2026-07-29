Miss Universe Brasil 2026: TV Vitória | RECORD registra destaque de audiência durante a Grande Final com capixaba no pódio Transmissão alcançou mais de 200 mil capixabas e chegou à liderança de audiência durante 25 minutos na Grande Vitória

Divulgação TV Vitória

A transmissão da grande final do Miss Universe Brasil 2026, exibida no último sábado (25) pela TV Vitória | RECORD, registrou destaque de audiência no Espírito Santo e mobilizou o público capixaba com a participação da representante do Estado, Flávia Klemz, que conquistou o título de vice-campeã da competição.

Durante a exibição do concurso, a TV Vitória | RECORD alcançou a liderança de audiência por 25 minutos consecutivos na Grande Vitória, reforçando o interesse do público pela disputa nacional e pela trajetória da candidata capixaba.

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Ao longo da transmissão, mais de 204 mil pessoas acompanharam a final do Miss Universe Brasil pela emissora, que registrou 3,4 pontos de audiência, com pico de 4,9 pontos, consolidando a vice-liderança no horário. O desempenho colocou a TV Vitória | RECORD 42% à frente da terceira colocada e 209% acima da quarta colocada, alcançando cerca de 154 mil domicílios na Grande Vitória.

(Fonte: Kantar IBOPE Media | Instar Analytics | Grande Vitória | Total Domicílios | Miss Universe Brasil | 25/07/2026 | RECORD, Globo, SBT e Band | Rat% e Cov%. Fonte: Projeção Atlas de Cobertura).

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Divulgação TV Vitória

Natural de Águia Branca (ES), Flávia Klemz chegou entre as finalistas e encerrou sua participação como vice-campeã nacional, resultado que mobilizou torcedores capixabas e ampliou o interesse pela transmissão no Estado.

Flávia Kremz, representante do Espírito Santo no Miss Universe Brasil. (Reprodução: Instagram)

Para Flávia, representar o Espírito Santo em um dos principais concursos de beleza do país foi uma oportunidade de ampliar a visibilidade do Estado e inspirar outras mulheres a acreditarem em seus sonhos.

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“O foco é trabalhar bastante e usar essa visibilidade de uma maneira muito saudável, dando continuidade ao meu trabalho como Miss. Esse título não termina com o concurso. Quero continuar representando o Espírito Santo e inspirando outras mulheres a acreditarem que podem ser o que quiserem. Nada impede que nós possamos alcançar qualquer canto do Brasil”, destacou.

A presença da representante do Espírito Santo entre as primeiras colocadas reforçou o envolvimento do público local com o concurso e contribuiu para o desempenho da transmissão, consolidando a TV Vitória | RECORD como uma das principais opções dos capixabas durante a grande final do Miss Universe Brasil.