TV Vitória RECORD lança novo episódio do especial “Seja ES” e reforça valorização da identidade capixaba Programa destacou o impacto das escolhas de consumo no desenvolvimento do Espírito Santo e alcançou mais de 150 mil capixabas na Grande Vitória

Divulgação TV Vitória

Como as escolhas que fazemos todos os dias influenciam o desenvolvimento do Espírito Santo? Para responder a essa pergunta, a TV Vitória RECORD exibiu, no último sábado (1º), o segundo episódio do especial Seja ES, apresentado pela jornalista Fabíola de Paula.

O programa apresentou como decisões cotidianas, desde o consumo de produtos e serviços até o incentivo aos negócios locais, movimentam a economia capixaba, fortalecem empresas, geram empregos e contribuem para o crescimento do Estado. O programa especial integra o movimento Seja ES, iniciativa da Rede Vitória que valoriza quem empreende, investe, produz e acredita no potencial do Espírito Santo.

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Além de reforçar a importância de reconhecer e valorizar o que é desenvolvido no Estado, o especial também registrou desempenho de destaque na audiência da

Grande Vitória. A transmissão alcançou mais de 150 mil pessoas e 120 mil domicílios, com vantagem de 67% sobre a terceira colocada e 3.900% sobre a quarta colocada durante sua faixa de exibição.

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(Fonte: Kantar IBOPE Media | Instar Analytics | Grande Vitória | Total Domicílios | Seja ES | 01/08/2026 | RECORD, Globo, SBT e Band | Pico de audiência: 14h02 | Rat% e Cov%. Fonte: Projeção Atlas de Cobertura.)

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O resultado reforça a força do movimento Seja ES e da programação local da TV Vitória RECORD, que segue levando aos capixabas conteúdos conectados à realidade do Estado e valorizando as histórias e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento do Espírito Santo.