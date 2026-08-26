ES no Ar completa 19 anos como jornal da manhã do capixaba na TV Vitória RECORD Referência em jornalismo na faixa horária da manhã, programa acompanha as transformações do jornalismo e mantém proximidade com o público capixaba

Divulgação TV Vitória

Nesta quinta-feira (25), o ES no Ar completa 19 anos levando informação aos capixabas logo nas primeiras horas do dia. Exibido pela TV Vitória RECORD, o jornal acompanha os principais acontecimentos do Espírito Santo e do Brasil, com notícias, prestação de serviço e os assuntos que movimentam a manhã.

Para o apresentador do jornal, Eduardo Santos, a trajetória do ES no Ar é marcada pela proximidade com o público e pelo compromisso de começar o dia levando informação de forma clara e dinâmica.

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Divulgação TV Vitória

“Eu venho do rádio e nunca imaginei que teria a oportunidade de apresentar um programa de televisão. Quando surgiu o convite para o ES no Ar, fiquei muito honrado, porque é um case de sucesso da televisão capixaba e o jornal que abre a programação local da TV Vitória RECORD. É uma grande honra fazer parte dessa história, ao lado de uma equipe coesa, profissional e que veste a camisa do jornal e da emissora”, afirma.

O jornal também integra as notícias mais recentes para que o capixaba comece o dia bem-informado. Em conexão com o Folha Vitória, o ES no Ar conta com um momento dedicado às principais notícias do portal, ampliando a cobertura dos assuntos que estão em destaque no Estado.

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Divulgação TV Vitória

Para a editora do ES no Ar, Hozana Fraisleben, a integração entre televisão e ambiente digital amplia as possibilidades de informação e aproxima ainda mais o jornal do público.

“Nossa missão é entender as mudanças na forma de consumir informação e fazer com que o jornal continue sempre próximo das pessoas. Bem cedo, escolho as pautas baseadas no que realmente importa para quem está acordando e começando o dia. Precisamos ser ágeis, mas também contextualizar os fatos, explicar as notícias e entregar um conteúdo que seja útil para o telespectador. O grande desafio é resumir, já nas primeiras horas do dia, tudo que é mais importante para o capixaba”, conclui Hozana.

Ao completar 19 anos, o ES no Ar reforça a presença do jornalismo local na programação da emissora e a proposta de estar cada vez mais próximo do público capixaba, acompanhando os assuntos que fazem parte do seu dia. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30, no canal 6.1 da TV Vitória | RECORD.