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Emissoras - TV Vitória

ES no Ar completa 19 anos como jornal da manhã do capixaba na TV Vitória RECORD

Referência em jornalismo na faixa horária da manhã, programa acompanha as transformações do jornalismo e mantém proximidade com o público capixaba

TV Vitória|Do R7

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Divulgação TV Vitória

Nesta quinta-feira (25), o ES no Ar completa 19 anos levando informação aos capixabas logo nas primeiras horas do dia. Exibido pela TV Vitória RECORD, o jornal acompanha os principais acontecimentos do Espírito Santo e do Brasil, com notícias, prestação de serviço e os assuntos que movimentam a manhã.

Para o apresentador do jornal, Eduardo Santos, a trajetória do ES no Ar é marcada pela proximidade com o público e pelo compromisso de começar o dia levando informação de forma clara e dinâmica.


Divulgação TV Vitória

“Eu venho do rádio e nunca imaginei que teria a oportunidade de apresentar um programa de televisão. Quando surgiu o convite para o ES no Ar, fiquei muito honrado, porque é um case de sucesso da televisão capixaba e o jornal que abre a programação local da TV Vitória RECORD. É uma grande honra fazer parte dessa história, ao lado de uma equipe coesa, profissional e que veste a camisa do jornal e da emissora”, afirma.

O jornal também integra as notícias mais recentes para que o capixaba comece o dia bem-informado. Em conexão com o Folha Vitória, o ES no Ar conta com um momento dedicado às principais notícias do portal, ampliando a cobertura dos assuntos que estão em destaque no Estado.


Divulgação TV Vitória

Para a editora do ES no Ar, Hozana Fraisleben, a integração entre televisão e ambiente digital amplia as possibilidades de informação e aproxima ainda mais o jornal do público.

“Nossa missão é entender as mudanças na forma de consumir informação e fazer com que o jornal continue sempre próximo das pessoas. Bem cedo, escolho as pautas baseadas no que realmente importa para quem está acordando e começando o dia. Precisamos ser ágeis, mas também contextualizar os fatos, explicar as notícias e entregar um conteúdo que seja útil para o telespectador. O grande desafio é resumir, já nas primeiras horas do dia, tudo que é mais importante para o capixaba”, conclui Hozana.

Ao completar 19 anos, o ES no Ar reforça a presença do jornalismo local na programação da emissora e a proposta de estar cada vez mais próximo do público capixaba, acompanhando os assuntos que fazem parte do seu dia. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30, no canal 6.1 da TV Vitória | RECORD.

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