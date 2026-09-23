Chef de Família estreia 9ª temporada com novo formato e conquista audiência na Grande Vitória Reality gastronômico da TV Vitória RECORD amplia espaço para histórias de vida, receitas de família e relações entre os participantes

Divulgação TV Vitória

A nova temporada do Chef de Família estreou neste sábado (19), na tela da TV Vitória RECORD, e marcou o início de uma nova fase do reality gastronômico apresentado por Alessandro Eller. Em sua 9ª edição, o programa mantém a competição culinária como essência, mas amplia o espaço dedicado às histórias, às famílias e às memórias que fazem parte da trajetória de cada participante.

A estreia também foi marcada pelo desempenho de audiência. O Chef de Família ficou 41% à frente da terceira colocada e 443% à frente da quarta, alcançando 142 mil indivíduos na Grande Vitória durante sua exibição.

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(Fonte: Kantar IBOPE Media – Instar – Grande Vitória – Total Domicílios/Indivíduos – Chef de Família Vespertino – 19/09/2026 – RECORD, SBT, BAND – Rat% e Cov% / Projeção Atlas de Cobertura.)

A mudança de formato é uma das principais novidades desta temporada. Além das provas e desafios que fazem parte da competição, o programa passa a olhar mais de

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perto para as pessoas por trás de cada prato, mostrando suas histórias de vida e a relação que cada participante construiu com a gastronomia.

A proposta também leva o reality para além da cozinha. Nesta edição, o programa visita a casa dos participantes para conhecer suas famílias e histórias, aproximando o público dos competidores e mostrando aspectos de suas trajetórias que vão além do momento das provas.

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As receitas também ganham um papel diferente na narrativa. Mais do que apresentar os pratos preparados durante a competição, o programa busca mostrar a relação afetiva dos participantes com a comida e como determinadas receitas estão ligadas às suas memórias e experiências pessoais.

Divulgação TV Vitória Everton Nunes

À frente do reality desde a primeira temporada, Alessandro Eller acompanha essa transformação do programa. “Nesta temporada estamos resgatando a essência do nome ‘Chef de Família’, temos competidores que não tem formação gastronômica, mas é o chef da sua família, pelo seu conhecimento adquirido em cozinhar para a família, pelo tempero herdado pela mãe, pela avó, vamos ter muitas receitas de família”, afirma.

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Para o apresentador, a nona edição representa mais um momento de evolução do Chef de Família, que passa a explorar ainda mais a conexão entre gastronomia, competição e histórias reais. “O público pode esperar um reality ainda mais emocionante, porque as histórias têm muita identificação com nossos telespectadores”, conclui.

A temporada reúne dez participantes e terá uma premiação de R$10 mil ao vencedor. O programa conta ainda com o patrocínio das marcas: Produtos Juju, Sepé, Cofril, Buaiz Alimentos, Premier Temperos, Extrabom, KiFrango, Sistema OCB/ES e Unimed Vitória.

Divulgação TV Vitória Everton Nunes

O Chef de Família vai ao ar todos os sábados, a partir das 14h, na tela da TV Vitória RECORD.