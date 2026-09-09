TV Vitória RECORD dá visibilidade ao esporte local na final da Copa das Comunidades Emissora amplia a visibilidade de uma das principais competições de futebol amador do Espírito Santo e leva a grande final para a casa dos capixabas

Divulgação TV Vitória

A Copa Vitória das Comunidades chegou à grande final neste domingo (06), reunindo atletas, representantes das comunidades, autoridades, organizadores e torcedores no estádio Salvador Costa, em Vitória. A decisão marcou o encerramento da 43ª edição de uma das principais competições de futebol amador do Espírito Santo.

A grande final masculina foi transmitida pela TV Vitória RECORD, ampliando o alcance da competição e levando para além das arquibancadas a disputa pelo título. Na decisão, a Imperatriz do Forte conquistou, pela primeira vez, a taça da Copa Vitória das Comunidades.

‌



Promovida pela Rede Vitória, em parceria com a Prefeitura de Vitória, a competição reuniu 16 equipes masculinas e 10 femininas ao longo do torneio. Além da disputa esportiva, a Copa promoveu a integração entre diferentes comunidades e abriu espaço para histórias de atletas e equipes que fazem parte do futebol capixaba.

A força do esporte local também apareceu nos resultados de audiência, com mais de 143 mil pessoas acompanhando a grande final pela TV Vitória | RECORD.

‌



Fonte: IBOPE | Instar | Grande Vitória | Total Domicílios | Futebol Mat | 06/09/2026 | RECORD, Globo, SBT e Band | Rat% e Cov%. Fonte: Projeção atlas de cobertura.

Para o CEO da Rede Vitória, Felipe Caroni, a transmissão ao vivo marcou o encerramento de um projeto que esteve presente nos diferentes veículos da empresa ao longo da competição. “Ao longo de mais de três meses, mostramos os desafios e as conquistas de cada comunidade em todos os veículos da Rede Vitória, coroando com a transmissão ao vivo na TV. O mais importante é que o esporte é entretenimento, é saúde, é família, é amizade, só coisa boa. Por isso é muito importante a gente promover, mais uma vez, a Copa Vitória das Comunidades”, afirma.

Mais do que acompanhar a disputa pelo título, a transmissão levou para os espectadores uma competição que faz parte da rotina e da história de diferentes comunidades de Vitória. Ao dar visibilidade ao futebol amador, a TV Vitória RECORD amplia o espaço para atletas, equipes e iniciativas que movimentam o esporte e fortalecem os laços comunitários no Espírito Santo.