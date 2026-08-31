Grupo Buaiz, que integra a TV Vitória RECORD, celebra 85 anos de história Com atuação em diferentes segmentos, grupo reúne empresas como a Rede Vitória de Comunicação em uma trajetória de expansão e contribuição para o desenvolvimento do Espírito Santo

Divulgação TV Vitória cacalima

O Grupo Buaiz, o qual a TV Vitória RECORD faz parte, celebrou 85 anos de história no Espírito Santo com uma trajetória marcada pela expansão dos negócios, pela diversificação e pela capacidade de acompanhar as transformações do mercado. A comemoração reuniu, no último sábado (29), integrantes da família Buaiz e empresários capixabas e de outros estados no Rancho Paraíso Azul, em Pedra Azul.

Fundado em 1941 por Americo Buaiz, o grupo começou com a representação comercial de grandes empresas. Quinze anos depois, em 1956, veio uma das decisões que mudaria os rumos do conglomerado: a criação do Moinho Vitória, o primeiro moinho de trigo do Espírito Santo, abrindo caminho para novas marcas e negócios.

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A partir da década de 1970, Americo Buaiz Filho ampliou a atuação do grupo e deu início a um processo de expansão e diversificação que levaria a empresa para diferentes setores da economia capixaba.

“Uma caminhada de 85 anos não se faz sozinho, se faz com o apoio de muita gente, dos parceiros, dos clientes, dos fornecedores, dos lojistas do Shopping Vitória, dos pais e mães da Escola Americana e, principalmente, das nossas equipes de gestão e colaboradores”, destaca Americo Buaiz Filho, presidente do Grupo Buaiz.

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Atualmente na quarta geração, o Grupo mantém negócios em alimentação, shopping center, educação, imóveis e comunicação. Para Americo Buaiz Neto, vice-presidente da Rede Vitória e CEO do Hugb, a trajetória empresarial do pai sempre teve o Espírito Santo como base. Segundo ele, essa escolha também está ligada à visão de que o empresário pode ter um papel relevante no desenvolvimento do Estado.

“Eu vejo que meu pai sempre construiu tudo no Espírito Santo. A base de tudo que ele construiu empresarialmente foi aqui, porque ele queria mostrar como o empresário pode ter um impacto de relevância no Estado”.

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Comunicação

Em 1984, a TV Vitória marcou a entrada do Grupo Buaiz na comunicação. Em 2007, o grupo lançou o Folha Vitória, primeiro jornal on-line do Estado, e posteriormente ampliou sua presença no rádio com as marcas Jovem Pan FM e FM O Dia.

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“A Rede Vitória celebra 42 anos, dentro dos 85 anos do Grupo Buaiz. Nós temos que celebrar o pioneirismo. São oito horas e meia de programação regional e não abrimos mão da nossa essência: o jornalismo e a credibilidade”, afirma Felipe Caroni, CEO da Rede Vitória de Comunicação.

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Hoje, a Rede Vitória de Comunicação reúne televisão, rádio e jornalismo digital. A TV Vitória RECORD mantém uma parceria de mais de quatro décadas com a RECORD, relação construída ao longo dos anos e que se tornou uma das alianças estratégicas da empresa no setor de comunicação.

“Nós só temos a comemorar porque sabemos que temos um parceiro dessa qualidade. Para nós, é um motivo de muita alegria e muita tranquilidade”, celebra Luiz Cláudio Costa, presidente da RECORD.

Ao completar 85 anos, o grupo celebra não apenas as empresas construídas ao longo de oito décadas, mas também as escolhas que permitiram a continuidade dos negócios entre diferentes gerações.

A perspectiva agora é manter a capacidade de inovar e buscar novas oportunidades sem perder a conexão com a história construída no Espírito Santo.