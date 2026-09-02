Da manhã à noite, TV Vitória RECORD se destaca na preferência dos capixabas Programação da emissora combina conteúdos locais e nacionais e mantém ampla vantagem sobre a concorrência em diferentes horários

Divulgação TV Vitória

A TV Vitória RECORD reúne uma programação diversificada, combinando informação, entretenimento e grandes atrações nacionais com a maior programação local do Espírito Santo. Ao longo de todo o dia, conteúdos produzidos por capixabas ajudam a informar, entreter e acompanhar a rotina do público.

E essa presença também se reflete na audiência. Da manhã à noite, a TV Vitória RECORD se destaca em diferentes faixas horárias, alcançando milhares de capixabas e mantendo ampla vantagem sobre a terceira colocada.

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Na manhã, entre 7h e 12h, a emissora ficou 168% à frente da terceira colocada, com uma audiência 2,6 vezes maior e mais de 550 mil pessoas alcançadas. Das primeiras notícias do dia à hora do almoço, a programação reúne informação, prestação de serviço e conteúdos que acompanham o capixaba desde o início da rotina.

(Fonte: Ibope. Instar Analytics. Grande Vitória. Seg-Dom. 07h-12h. Total domicílios. Rat%. Jul/26)

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Durante a tarde, entre 12h e 18h, notícias, novelas e atrações de entretenimento compõem uma faixa diversificada, com vantagem de 59% sobre a terceira colocada e mais de 729 mil pessoas alcançadas pela programação.

(Fonte: Ibope. Instar Analytics. Grande Vitória. Seg-Dom. 12h-18h. Total domicílios. Rat%. Jul/26)

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Divulgação TV Vitória

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À noite, a TV Vitória RECORD também manteve o destaque, registrando uma vantagem de 77,8% sobre a terceira colocada e alcançando mais de 750 mil pessoas. Com novelas internacionais, esportes e notícias do Espírito Santo, do Brasil e do mundo, a programação noturna é a faixa de maior alcance da TV Vitória RECORD.

(Fonte: Ibope. Instar Analytics. Grande Vitória. Seg-Dom. 18h-24h. Total domicílios. Rat%. Jul/26)

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Os resultados mostram a presença da emissora ao longo de toda a programação e a escolha dos capixabas por conteúdos que informam, entretêm e fazem parte do dia a dia do Espírito Santo.