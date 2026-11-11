TV Vitória RECORD conquista resultados de liderança na primeira semana de novembro Balanço Geral ES e Fala ES alcançaram o primeiro lugar de audiência na Grande Vitória, enquanto o Chef de Família também se destacou na programação da emissora

Divulgação TV Vitória

A primeira semana de novembro foi marcada por resultados expressivos para a TV Vitória RECORD na Grande Vitória, com três programas locais liderando a audiência em suas respectivas faixas horárias.

Entre os dias 4 e 5 de novembro, o Balanço Geral ES conquistou a liderança geral de audiência por dois dias consecutivos. Apresentado por Michel Bermudes e Amaro Neto, o Balanço Geral ES leva ao público, na hora do almoço, notícias, prestação de serviço e os principais acontecimentos do Espírito Santo.

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No dia 4 de novembro, o programa registrou pico de 11,6 pontos de audiência, ficando 10% acima do segundo colocado e com uma vantagem de 550% sobre a terceira emissora. O telejornal também alcançou mais de 314 mil indivíduos na Grande Vitória.

No dia seguinte, 5 de novembro, o programa voltou a liderar, com pico de 10,6 pontos. A diferença foi de 17% em relação ao segundo colocado e de 290% sobre a terceira emissora, alcançando mais de 288 mil indivíduos.

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Outro destaque foi o Fala ES, apresentado por Roberta Salgueiro. Com uma proposta voltada à informação, à prestação de serviço e aos assuntos que fazem parte do cotidiano dos capixabas, o programa também conquistou a liderança no dia 5 de novembro. Com pico de 8,9 pontos, o Fala ES ficou 10% à frente da segunda colocada e 165% à frente da terceira, alcançando 180 mil indivíduos.

O entretenimento também teve espaço entre os destaques da semana. Apresentado pelo chef Alessandro Eller, o Chef de Família é o reality gastronômico da TV Vitória RECORD, exibido aos sábados, que reúne participantes em desafios culinários, com um grande vencedor ao final da temporada.

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No sábado, dia 7, o programa atingiu o primeiro lugar geral de audiência, com 20 minutos de liderança na faixa e vantagem de 129% sobre a terceira colocada e 1068% sobre a quarta colocada.

Os resultados refletem a força de uma programação que acompanha de perto a realidade do Espírito Santo. Com oito horas diárias de conteúdo local, a TV Vitória RECORD tem a maior programação local do Estado, levando informação, entretenimento e prestação de serviço aos telespectadores. Essa conexão com os acontecimentos, as histórias e as demandas dos capixabas fortalece a identificação do público com a emissora e contribui para seus resultados de audiência.