A Fazenda ganha força na Grande Vitória e alcança liderança de audiência Reality da RECORD chegou ao primeiro lugar na última semana e registrou suas melhores marcas da temporada na praça

Divulgação TV Vitória

A Fazenda 18 vem conquistando o público da Grande Vitória e se consolidando como um dos destaques de audiência da TV Vitória RECORD. Na última semana, o reality rural chegou à liderança diversas vezes na praça e registrou, na quinta-feira, 1º de outubro, suas melhores marcas da temporada em audiência e share na região.

Na quinta-feira (01), A Fazenda ficou em primeiro lugar na média geral durante toda a sua faixa de exibição. O programa registrou pico de 5,8 pontos de audiência e 14,9% de participação, alcançando 129 mil indivíduos na Grande Vitória. Com o resultado, o reality ficou 89% à frente da terceira colocada e 5.000% à frente da quarta colocada.

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(Fonte: Kantar IBOPE Media – Instar – Grande Vitória - Total Domicílios/Individuos – A Fazenda – 01/10/2026 – RECORD, GLOBO, SBT e REDETV - Rat% e Cov% / Fonte: Projeção atlas de cobertura.)

Divulgação TV Vitória

A boa performance também se estendeu para o restante da semana. Na sexta-feira, 2 de outubro, o reality manteve números expressivos na Grande Vitória, com 4,1 pontos de audiência e 9,2% de share, alcançando as melhores marcas da temporada para uma sexta-feira na praça. O resultado manteve A Fazenda entre os conteúdos de maior audiência da faixa noturna da emissora.

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No sábado, 3 de outubro, o reality voltou a registrar um resultado expressivo, com 5,5 pontos de audiência e 13,8% de share na Grande Vitória. Com esse desempenho, a região esteve novamente entre os mercados de maior audiência de A Fazenda naquele dia, em uma sequência que colocou a praça capixaba em evidência ao longo de toda a semana.

O desempenho registrado na Grande Vitória acompanha uma semana de resultados relevantes para A Fazenda em diferentes mercados do país. Na quinta-feira, o reality bateu recordes em 11 das 13 praças monitoradas, enquanto Vitória alcançou a liderança pela terceira vez na semana e suas melhores marcas da temporada em média e participação.

A Fazenda 18 vai ao ar todas as noites, a partir das 22h45, na TV Vitória RECORD, canal 6.1.