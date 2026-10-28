TV Vitória RECORD alcança mais de 975 mil pessoas na Grande Vitória Emissora ficou mais de 76% à frente da terceira colocada, com aumento no alcance de programas locais

Divulgação TV Vitória

A TV Vitória RECORD alcançou mais de 975 mil pessoas na Grande Vitória em setembro, segundo dados do IBOPE. No período, a emissora ficou mais de 76% à frente da terceira colocada, com uma diferença superior a 221 mil telespectadores da concorrente. Os resultados consideram o alcance da programação e o desempenho da emissora no mercado televisivo da região.

Com mais de quatro décadas de história, a TV Vitória RECORD faz parte do cotidiano dos capixabas com uma programação que reúne jornalismo, informação, prestação de serviço e entretenimento. A produção de conteúdo local é um dos pilares da emissora, que acompanha os principais acontecimentos do Espírito Santo e leva ao público notícias sobre política, economia, segurança, saúde, cidades e outros temas de interesse da população.

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Entre os destaques da audiência em setembro está o ES no Ar, que alcançou mais de 333 mil telespectadores e registrou crescimento superior a 11% em relação ao mês de

agosto. O telejornal abre a programação jornalística da emissora pela manhã, com notícias e informações sobre os principais acontecimentos do Estado.

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O Balanço Geral ES também apresentou resultados expressivos. O programa chegou a mais de 623 mil telespectadores, com aumento de 6,37% na comparação com o mês anterior, se consolidando como o programa regional de maior alcance do canal 6.1. Na disputa com as demais emissoras, ficou mais de 300% à frente da terceira colocada.

Os números dos dois programas mostram crescimento na audiência em relação a agosto, e destacam o alcance do jornalismo local da TV Vitória RECORD. Com equipes dedicadas à cobertura dos acontecimentos do Espírito Santo, a emissora mantém uma programação conectada à realidade capixaba e aos assuntos que fazem parte do dia a dia da população.